Неожиданный способ борьбы с инвазивными "захватчиками": их используют для работы авто

Исследователи хотят переоборудовать автомобили, чтобы они могли работать на "топливе" из инвазивного вида морских водорослей.

Огромное количество коричневого саргассума, инвазивного вида морских водорослей, превратили популярные пляжи Карибского моря в неприглядный беспорядок. Ситуация достигла апогея, в результате чего премьер-министр Барбадоса Миа Моттли была вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию в 2018 году из-за вторжения инвазивного вида, пишет Futurism.

Впрочем, ученые в нашествии инвазивных водорослей также увидели и возможность: предполагается, что саргассум может стать прибыльным источником биогаза, превращая волокнистые виды в топливо, которое может питать переоборудованные автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

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Команда из Университета Вест-Индии (UWI) на Барбадосе впервые в истории запустила транспортные средства, переоборудованные для работы на продукте из морских водорослей. Любопытно, что преображение обычного авто с бензиновым двигателем в автомобиль, работающий на топливе из водорослей, обойдется всего в 2 500 долларов.

По словам преподавателя UWI и эксперт по возобновляемым источникам энергии Легены Генри, в последнее время местный туризм сильно пострадал от инвазивных водорослей — отели вынуждены тратить миллионы на борьбу с ними.

В ходе исследования ученые объединили сточные воды завода по производству рома с саргассумом внутри биореактора и обнаружили, что это дало много пригодного для использования биогаза. По словам соавтора исследования Бритни Маккензи, которая занималась сбором морских водорослей, всего за две недели они с коллегами получили довольно хорошие результаты.

Отметим, саргассум стал серьезной проблемой, угрожающей не только местным исчезающим видам дикой природы, но также и здоровью людей. Дело в том, что сероводород, выделяемый при разложении, негативно влияет на организм человека. При этом изменение климата и потепление океана позволяет инвазивным водорослям значительно увеличиваться, полностью покрывая многие пляжи Карибского моря.

По словам биолога Шамики Спенсер, перепрофилирование инвазивных водорослей в транспортные средства поможет защитить туризм и здоровье людей, так как пляжи будут очищены, а риск вдохнуть сероводород значительно уменьшится. Не менее любопытным кажется и то, чем больше авто будут адаптированы к новому биогазу, тем больше инвазивных водорослей понадобится ученым.

Впрочем, по словам Генри, полученное биотопливо на основе саргассума, увы, не станет волшебным средством для растущего экологического кризиса. В данный момент команда создает пилотный проект, в который войдут четыре автомобиля — это позволит продемонстрировать рабочие прототипы и убедит спонсоров в перспективности проекта.

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