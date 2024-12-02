У Києві серед зими помітили швидкісний суперкар Ferrari (фото)

Середньомоторний суперкар Ferrari F430 оснащений високооборотним 490-сильним V8. Купе здатне розігнатися до сотні за 3,9 с і розвинути 315 км/год.

У Києві засвітилося купе Ferrari F430 2007 року. Власник очевидно не боїться експлуатувати потужний суперкар взимку. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В Україні є кілька Ferrari F430, та й сама модель є доволі масовою, за мірками італійського бренду. Із 2004 по 2009 рік виготовили 16 750 купе та родстерів.

Суперкар Ferrari F430 створили на суттєво доопрацьованій платформі моделі 360 Modena та й зовні купе схоже на попередника. Його дизайн розробили ательє Pininfarina та стиліст Френк Стефенсон. Салон авто оздобили шкірою, алюмінієм та карбоном.

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Ferrari F430 оснащений високооборотним атмосферним 4,3-літровим V8, який розвиває 490 к. с. при 8500 об/хв та 465 Нм при 5250 об/хв. Розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год.

Суперкар Ferrari F430 пропонували з 6-ступінчастими механічною або роботизованою КПП. Авто оснащене адаптивними амортизаторами та спортивним диференціалом, а у якості опції пропонували карбоново-керамічні гальма.

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