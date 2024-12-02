В Киеве среди зимы заметили скоростной суперкар Ferrari (фото)

Среднемоторный суперкар Ferrari F430 оснащен высокооборотистым 490-сильным V8. Купе способно разогнаться до сотни за 3,9 с и развить 315 км/ч.

В Киеве засветилось купе Ferrari F430 2007 года выпуска. Владелец очевидно не боится эксплуатировать мощный суперкар зимой. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В Украине есть несколько Ferrari F430, да и сама модель довольно массовая, по меркам итальянского бренда. С 2004 по 2009 год изготовили 16 750 купе и родстеров.

Суперкар Ferrari F430 создали на существенно доработанной платформе модели 360 Modena и внешне купе похоже на предшественника. Его дизайн разработали ателье Pininfarina и стилист Фрэнк Стефенсон. Салон авто украсили кожей, алюминием и карбоном.

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Ferrari F430 оснащен высокооборотным атмосферным 4,3-литровым V8, который развивает 490 л.с. при 8500 об/мин и 465 Нм при 5250 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Суперкар Ferrari F430 предлагали с 6-ступенчатыми механической или роботизированной КПП. Авто оснащено адаптивными амортизаторами и спортивным дифференциалом, а в качестве опции предлагали карбоново-керамические тормоза.

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