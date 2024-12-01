В Украине появился новейший 1000-сильный электромобиль Porsche за 9 миллионов (фото)

Электромобиль Porsche Taycan Turbo GT оснащен 1034-сильной установкой и способен разогнаться до сотни за 2,3 с. Максимальная скорость ограничена на 290 км/ч.

Во Львове заметили новый Porsche Taycan 2024 в самой мощной версии Turbo GT. Сейчас в Украине только два таких электрокара стоимостью 9,6 миллиона гривен. Фотографии авто опубликовали на странице luxcars_of_ukraine в Instagram.

Электрокар получил карбоновый обвес и задний спойлер Фото: luxcar_of_ua

Porsche Taycan Turbo GT получил двухмоторную установку мощностью 789 л.с. в стандартном режиме и 1034 л.с. — кратковременно при активации функции Launch Control. Пиковый крутящий момент достигает 1240 Н∙м.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Porsche

Электромобиль Porsche Taycan Turbo GT способен разогнаться до 100 км/ч за 2,3 с, а до 200 км/ч — за 4,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч.

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Электрический спортивный седан получил активную подвеску и карбоново-керамические тормоза. Аккумуляторная батарея емкостью 105 кВт∙ч обеспечивает запас хода 554 км.

Седан оснащен 1034-сильной установкой Фото: luxcar_of_ua

От стандартной модели новый Porsche Taycan Turbo GT внешне отличается карбоновым обвесом, задним спойлером и 21-дюймовыми дисками аэродинамического дизайна. В салоне установлены спортивные кресла. Также для авто можно заказать пакет Weissach с антикрылом и без задних сидений.

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