Более 600 сил и 3,8 с до сотни: в Украину привезли новый спортивный седан Mercedes (фото)

Новый Mercedes-AMG E53 оснащен 612-сильной гибридной установкой и полным приводом. Спортивный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 280 км/ч.

На украинский рынок выходит новый Mercedes-AMG E53. Первый заряженный седан сфотографировали в одном из киевских автосалонов, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ (таково полное название модели) существенно отличается от предшественника Е63. На смену 4,0-литровому V8 твин-турбо пришла 3,0-литровая турбошестерка.

Впрочем, ее дополнили электромотором, поэтому отдача осталась на прежнем уровне. Гибридная установка развивает 585 л.с. и 750 Н∙м, а с опционным пакетом AMG Dynamic Plus кратковременно в спортивном режиме доступны 612 сил.

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Спортивный седан Mercedes способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 280 км/ч. Вместе с тем, большая батарея на 21,2 кВт∙ч позволяет проехать 101 км в электрическом режиме, а средний расход топлива снизился до 9,2 л/100 км.

Новый Mercedes-AMG E53 получил 9-ступенчатую автоматическую КПП, полный привод, адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса. За доплату доступны электронный дифференциал и карбоново-керамические тормоза.

От стандартного Mercedes E-Class W214 спортивная версия отличается более агрессивной передней частью, обвесом и четырьмя выхлопными трубами.

В салоне установлены спортивные руль и кресла, а в цифровой панели приборов изменена графика. Конкретно этот седан Mercedes-AMG E53 в лимитированной версии Edition 1 с отделкой кожей Nappa, карбоновым декором и 21-дюймовыми коваными дисками.

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