Более 600 сил и малый расход топлива: презентован новый заряженный Mercedes-Benz (видео)

Новый Mercedes-AMG E53 получил мощную гибридную установку. Он не только разгоняется до сотни за 3,8 с и развивает 280 км/ч, но и способен проехать 100 км на электротяге.

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Линейку Mercedes-Benz E-Class 2024 пополнила заряженная версия E53 от AMG. Седан и универсал поступят в продажу с лета. Их подробности раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

Передняя часть Mercedes-AMG E53 выглядит агрессивно и агрессивно Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ (таково полное название модели) является гибридом, как и Е53 предыдущего поколения, однако стал значительно мощнее. Его 3,0-литровая турбошестерка и электромотор суммарно выдают 585 л.с. и 750 Н∙м, а с опционным пакетом AMG Dynamic Plus кратковременно в режиме Race Start доступны и 612 л.с.

Сзади выглядывают четыре выхлопные трубы Фото: Mercedes-Benz

В стандартной версии спортивный седан Mercedes-AMG E53 способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. 612-сильный вариант стартует до сотни за 3,8 с и может развить 280 км/ч.

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Вместе с тем, плагин-гибрид Mercedes оборудован большой батареей на 21,2 кВт∙ч, а потому способен проехать до 101 км в электрическом режиме. Средний расход топлива составляет 8,6-9,2 л/100 км, в зависимости от версии.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Mercedes-Benz

Все Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ получили 9-ступенчатый автомат, полный привод, адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса. Пакет AMG Dynamic Plus добавляет электронный дифференциал и карбоново-керамические тормоза.

Автомобиль получил спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

Отличить заряженную версию от стандартного Mercedes E-Class 2024 можно по более агрессивной передней части, обвесу, заднему спойлеру на 19-дюймовых дисках. Сзади выглядывают четыре выхлопные трубы.

В салоне Mercedes-AMG E53 установлены спортивные кресла и руль, а на передней панели установлены три дисплея. Также со старта предлагается лимитированная версия Edition 1 с отделкой кожей и карбоном, а также 21-дюймовыми колесами.

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