Их выпустили всего 13: на аукционе продали самый редкий "Гелендваген" (фото)

Первый Mercedes G-Class AMG оборудован 6,0-литровым 326-сильным V8 и способен развить 195 км/ч. Внедорожник рассчитан на 7 человек, а его салон отделан кожей и деревом.

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В Дубае на аукционе RM Sotheby's продали Mercedes-Benz G-Class 1993 года. За внедорожник заплатили 218 500 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Внедорожник стал первым Mercedes G-Class от AMG Фото: RM Sotheby's

С молотка ушел очень редкий Mercedes-Benz 500 GE 6.0 AMG: изготовили всего 13 таких "Гелендвагенов". Этот внедорожник — первый Mercedes G-Class от AMG. За основу взяли топовую модель Mercedes 500 GE, которая была первым "Гелендвагеном" с V8.

Под капотом установлен 326-сильный V8 Фото: RM Sotheby's

В AMG увеличили объем двигателя с 5 до 6 литров, что подняло отдачу до 326 л.с. и 525 Н∙м. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимал 10,5 с, а максимальная скорость кладала 195 км/ч.

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Интересно, что версия от AMG ничем не отличается от стандартного "Гелендвагена" — ее выдают лишь колесные диски и особый синий цвет.

Салон отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Салон Mercedes G-Class отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, люк, ABS, электропривод и подогрев сидений. Интересно, что авто является семиместным — в багажнике раскладываются кресла.

В багажнике установлены раскладные кресла Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Mercedes 500 GE 6.0 AMG — в семиместном исполнении. "Гелендваген" поставили заказчику в Японии. Пробег авто составляет 120 000 км.

Кстати, на этот же аукцион выставили и уникальный универсал Rolls-Royce Wraith.

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