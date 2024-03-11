Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Их выпустили всего 13: на аукционе продали самый редкий "Гелендваген" (фото)

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG
Фото: RM Sotheby's | Изготовлено всего 13 Mercedes 500 GE 6.0 AMG

Первый Mercedes G-Class AMG оборудован 6,0-литровым 326-сильным V8 и способен развить 195 км/ч. Внедорожник рассчитан на 7 человек, а его салон отделан кожей и деревом.

Related video

В Дубае на аукционе RM Sotheby's продали Mercedes-Benz G-Class 1993 года. За внедорожник заплатили 218 500 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG Fullscreen
Внедорожник стал первым Mercedes G-Class от AMG
Фото: RM Sotheby's

С молотка ушел очень редкий Mercedes-Benz 500 GE 6.0 AMG: изготовили всего 13 таких "Гелендвагенов". Этот внедорожник — первый Mercedes G-Class от AMG. За основу взяли топовую модель Mercedes 500 GE, которая была первым "Гелендвагеном" с V8.

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG Fullscreen
Под капотом установлен 326-сильный V8
Фото: RM Sotheby's

В AMG увеличили объем двигателя с 5 до 6 литров, что подняло отдачу до 326 л.с. и 525 Н∙м. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимал 10,5 с, а максимальная скорость кладала 195 км/ч.

Важно
Поддельный Bugatti выставлен на аукцион по цене настоящего суперкара (фото)
Поддельный Bugatti выставлен на аукцион по цене настоящего суперкара (фото)

Интересно, что версия от AMG ничем не отличается от стандартного "Гелендвагена" — ее выдают лишь колесные диски и особый синий цвет.

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: RM Sotheby's

Салон Mercedes G-Class отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, люк, ABS, электропривод и подогрев сидений. Интересно, что авто является семиместным — в багажнике раскладываются кресла.

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG Fullscreen
В багажнике установлены раскладные кресла
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Mercedes 500 GE 6.0 AMG — в семиместном исполнении. "Гелендваген" поставили заказчику в Японии. Пробег авто составляет 120 000 км.

Кстати, на этот же аукцион выставили и уникальный универсал Rolls-Royce Wraith.

Также Фокус писал о новом внедорожнике Mercedes-Maybach в Киеве.