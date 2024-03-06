В Киеве заметили новейший роскошный кроссовер Maybach за 8 миллионов (фото)

Кроссовер Mercedes-Maybach GLS отличается ярким дизайном и роскошным интерьером. Его 557-сильный V8 дополнен гибридной установкой.

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В Украину приехал новый Mercedes GLS 2024 модельного года в версии от Maybach. Один из первых обновленных кроссоверов заметили в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Mercedes-Maybach GLS стоит от 8 миллионов гривен Фото: Topcars UA

Новый Mercedes-Maybach GLS 600 отличается увеличенной решеткой радиатора, новыми бамперами и оптикой. Особенно нестандартно выглядят воздухозаборники с узором решеток в виде логотипов Maybach. Стандартными являются 22-дюймовые литые диски.

В салоне сзади установлены отдельные кресла с электроприводом и массажем Фото: Mercedes-Benz

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В салоне установлен новый руль. Конечно же, в отделке использованы дорогие кожа и дерево. На заднем ряду установлены два отдельных сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. Также предусмотрены четырехзонный климат-контроль и холодильник.

Как и прежде, кроссовер Maybach GLS 600 оборудован 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 557 л. с., дополненным 22-сильной гибридной установкой. Он разгоняется до сотни за 4,9 с и развивает 250 км/ч. За комфорт езды отвечает активная пневмоподвеска. Цена Mercedes-Maybach GLS 600 в Украине стартует с 8 миллионов гривен.

Кстати, в линейке Maybach должен был появиться необычный электрокроссовер, но в Mercedes отказались от экстравагантной модели.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили самый мощный и дорогой кроссовер BMW за 9 миллионов гривен.