Их выпустили всего 500: в Киеве заметили самый мощный BMW за 9 миллионов (фото)

Лимитированный BMW XM Label Red оборудовали 748-сильной гибридной установкой. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и может проехать 83 км на электротяге.

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В Украину привезли новый BMW XM в лимитированной заряженной версии Label Red. Всего выпущено всего 500 таких кроссоверов и у нас авто стоит от 9,1 миллиона гривен. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

748-сильный кроссовер стал самым мощным серийным BMW в истории Фото: Topcars UA

Новый BMW XM Label Red — спортивный вариант гибридного кроссовера. Это самый мощный BMW за всю историю немецкой марки. Его 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор вместе развивают 748 л. с. и 1050 Н∙м.

Кроссовер BMW XM Label Red весит 2,7 тонны, но способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с. Его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч.

Гибрид способен проехать 83 км на электротяге Фото: Topcars UA

Вместе с тем, гибрид BMW способен проехать 83 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 л на 100 км.

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Полный привод BMW XM Label Red дополнен активным дифференциалом. Кроссовер также получил управляемые задние колеса и адаптивные амортизаторы.

Салон отделан красно-черной кожей и карбоном Фото: BMW

От стандартного BMW XM версия Label Red отличается красным декором на кузове и особыми 21-дюймовыми дисками. Салон отделан красно-черной кожей и карбоном.

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