Їх випустили всього 500: у Києві помітили найпотужніший BMW за 9 мільйонів (фото)
Лімітований BMW XM Label Red обладнали 748-сильною гібридною установкою. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і може проїхати 83 км на електротязі.
В Україну привезли новий BMW XM у лімітованій зарядженій версії Label Red. Всього випущено лише 500 таких кросоверів і у нас авто коштує від 9,1 мільйона гривень. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Новий BMW XM Label Red — спортивний варіант гібридного кросовера. Це найпотужніший BMW за всю історію німецької марки. Його 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор разом розвивають 748 к. с. і 1050 Н∙м.
Кросовер BMW XM Label Red важить 2,7 тонни, але здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с. Його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год.
Разом з тим, гібрид BMW здатний проїхати 83 км в електричному режимі. Витрата пального в комбінованому циклі становить 1,8 л на 100 км.
Повний привід BMW XM Label Red доповнено активним диференціалом. Кросовер також отримав керовані задні колеса та адаптивні амортизатори.
Від стандартного BMW XM версія Label Red відрізняється червоним декором на кузові та особливими 21-дюймовими дисками. Салон оздоблений червоно-чорною шкірою та карбоном.
До речі, недавно в Києві помітили ще й 510-сильний спортивний універсал BMW M3 Touring.
Також Фокус розповідав, що у столиці з'явився новий Lamborghini Urus Performante.