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Їх випустили всього 500: у Києві помітили найпотужніший BMW за 9 мільйонів (фото)

BMW XM Label Red, BMW XM, новий BMW XM, кросовер BMW, гібрид BMW
Фото: Topcars UA | BMW XM Label Red — лімітована заряджена версія кросовера

Лімітований BMW XM Label Red обладнали 748-сильною гібридною установкою. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і може проїхати 83 км на електротязі.

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В Україну привезли новий BMW XM у лімітованій зарядженій версії Label Red. Всього випущено лише 500 таких кросоверів і у нас авто коштує від 9,1 мільйона гривень. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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748-сильний кросовер став найпотужнішим серійним BMW у історії
Фото: Topcars UA

Новий BMW XM Label Red — спортивний варіант гібридного кросовера. Це найпотужніший BMW за всю історію німецької марки. Його 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор разом розвивають 748 к. с. і 1050 Н∙м.

Кросовер BMW XM Label Red важить 2,7 тонни, але здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с. Його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год.

BMW XM Label Red, BMW XM, новий BMW XM, кросовер BMW, гібрид BMW Fullscreen
Гібрид здатен проїхати 83 км на електротязі
Фото: Topcars UA

Разом з тим, гібрид BMW здатний проїхати 83 км в електричному режимі. Витрата пального в комбінованому циклі становить 1,8 л на 100 км.

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Повний привід BMW XM Label Red доповнено активним диференціалом. Кросовер також отримав керовані задні колеса та адаптивні амортизатори.

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Салон оздоблено червоно-чорною шкірою та карбоном
Фото: BMW

Від стандартного BMW XM версія Label Red відрізняється червоним декором на кузові та особливими 21-дюймовими дисками. Салон оздоблений червоно-чорною шкірою та карбоном.

До речі, недавно в Києві помітили ще й 510-сильний спортивний універсал BMW M3 Touring.

Також Фокус розповідав, що у столиці з'явився новий Lamborghini Urus Performante.