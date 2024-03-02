В Украине появился редкий заряженный седан BMW (фото)

Новый BMW Alpina B3 оборудован 495-сильной турбошестерней. Спортивный седан способен разогнаться до сотни за 3,6 с и развить 305 км/ч.

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В Харькове сфотографировали спортивный седан BMW 3 Series Alpina. В Украине немного таких автомобилей стоимостью почти 100 000 евро. Его фотографии обнародовали на странице khakriv.cars в Instagram.

Седан получил обвес и задний спойлер

Alpina B3 (именно так называется седан) создали на базе модификации BMW M340i. Спортивный седан оборудован 3,0-литровой рядной турбошестеркой, мощность которой увеличили с 374 до 495 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 500 до 730 Н∙м.

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С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч. С такой динамикой Alpina B3 является аналогом BMW M3, однако седан более роскошный и эксклюзивный. Кроме того, в BMW Alpina B3 доработана подвеска и установлены увеличенные тормоза.

В салоне установлен спортивный руль Фото: Alpina

От стандартного BMW 3 Series G20 модификация Alpina B3 отличается обвесом, расширенными крыльями, задним спойлером и 19-дюймовыми дисками. Боковины украшены фирменной графикой Alpina. В салоне изменена отделка, а также установлены спортивные руль и сиденья.

Кстати, недавно в Харькове появился еще и кроссовер BMW Alpina с мощным турбодизелем.

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