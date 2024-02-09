В Украине заметили необычный заряженный кроссовер BMW с очень мощным дизелем (фото)

Кроссовер Alpina XD3 — заряженная версия BMW X3, оснащенная 394-сильным дизелем с четырьмя турбинами. Автомобиль способен развить 267 км/ч и расходует всего 7,1 л на 100 км.

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В Харькове сфотографировали редкий BMW Alpina XD3 2022 года. Это один из самых нестандартных заряженных кроссоверов. Снимки авто появились на странице kharkiv_cars в Instagram.

Alpina выполняет тюнинг BMW с 70-х годов. В основе модели XD3 лежит кроссовер BMW X3 с 3,0-литровой дизельной шестеркой.

Узнать BMW Alpina XD3 можно по более агрессивной передней части

Благодаря сразу четырем турбинам мощность двигателя увеличили до 394 л. с., а пиковый крутящий момент достиг внушительных 800 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость составляет 267 км/ч.

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Вместе с тем, кроссовер BMW Alpina XD3 расходует только 7,1 л/100 км в смешанном цикле. Естественно, у авто доработана ходовая и установлены увеличенные тормоза.

Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и расходует 7,1 л на 100 км

Отличить Alpina XD3 от стандартного BMW X3 можно по более агрессивному дизайну передней части, обвесу, фирменным колесным дискам и синим вставкам в фарах. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

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