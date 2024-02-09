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В Україні помітили незвичайний заряджений кросовер BMW з дуже потужним дизелем (фото)

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Фото: Alpina | Alpina XD3 — заряджений кросовер із 394-сильним дизелем

Кросовер Alpina XD3 — заряджена версія BMW X3, оснащена 394-сильним дизелем із чотирма турбінами. Автомобіль здатний розвинути 267 км/год і витрачає лише 7,1 л на 100 км.

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У Харкові сфотографували рідкісний BMW Alpina XD3 2022 року. Це один із найбільш нестандартних заряджених кросоверів. Знімки авто з'явилися на сторінці kharkiv_cars в Instagram.

Alpina виконує тюнінг BMW з 70-х років. В основі моделі XD3 лежить кросовер BMW X3 з 3,0-літровою дизельною шісткою.

BMW Alpina XD3, BMW Alpina, BMW X3, тюнінг BMW X3, кросовер BMW Fullscreen
Упізнати BMW Alpina XD3 можна за агресивнішою передньою частиною

Завдяки одразу чотирьом турбінам потужність двигуна збільшили до 394 к. с., а піковий крутильний момент досяг значних 800 Н∙м. З 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 267 км/год.

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Водночас кросовер BMW Alpina XD3 витрачає тільки 7,1 л/100 км у змішаному циклі. Звісно, у авто доопрацьована ходова і встановлені збільшені гальма.

BMW X3 Alpina, Alpina XD3, BMW Alpina, тюнінг BMW X3, кросовер BMW Fullscreen
Кросовер розганяється до 100 км/год за 4,6 с і витрачає 7,1 л на 100 км

Відрізнити Alpina XD3 від стандартного BMW X3 можна за агресивнішим дизайном передньої частини, обважуванням, фірмовими колісними дисками і синіми вставками у фарах. У салоні встановлено спортивні крісла і кермо.

До речі, нещодавно в Києві помітили дуже рідкісний 500-сильний BMW 5 Series Alpina. Випущено 428 таких авто.

Також Фокус повідомляв, що в Україну привезли новітній 800-сильний Mercedes S-Class.