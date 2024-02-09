В Україні помітили незвичайний заряджений кросовер BMW з дуже потужним дизелем (фото)

Кросовер Alpina XD3 — заряджена версія BMW X3, оснащена 394-сильним дизелем із чотирма турбінами. Автомобіль здатний розвинути 267 км/год і витрачає лише 7,1 л на 100 км.

Related video

У Харкові сфотографували рідкісний BMW Alpina XD3 2022 року. Це один із найбільш нестандартних заряджених кросоверів. Знімки авто з'явилися на сторінці kharkiv_cars в Instagram.

Alpina виконує тюнінг BMW з 70-х років. В основі моделі XD3 лежить кросовер BMW X3 з 3,0-літровою дизельною шісткою.

Упізнати BMW Alpina XD3 можна за агресивнішою передньою частиною

Завдяки одразу чотирьом турбінам потужність двигуна збільшили до 394 к. с., а піковий крутильний момент досяг значних 800 Н∙м. З 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 267 км/год.

Важливо

BMW показали практичну сімейну модель потужністю до 600 сил (фото)

Водночас кросовер BMW Alpina XD3 витрачає тільки 7,1 л/100 км у змішаному циклі. Звісно, у авто доопрацьована ходова і встановлені збільшені гальма.

Кросовер розганяється до 100 км/год за 4,6 с і витрачає 7,1 л на 100 км

Відрізнити Alpina XD3 від стандартного BMW X3 можна за агресивнішим дизайном передньої частини, обважуванням, фірмовими колісними дисками і синіми вставками у фарах. У салоні встановлено спортивні крісла і кермо.

До речі, нещодавно в Києві помітили дуже рідкісний 500-сильний BMW 5 Series Alpina. Випущено 428 таких авто.

Також Фокус повідомляв, що в Україну привезли новітній 800-сильний Mercedes S-Class.