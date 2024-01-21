Їх випустили лише 428: у Києві помітили рідкісний 500-сильний седан BMW 2000-х (фото)

BMW Alpina B5 — дуже рідкісна заряджена версія седана 5 Series. Автомобіль із 500-сильним компресорним V8 здатний розвинути 315 км/год.

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У Києві сфотографували дуже рідкісний BMW Alpina B5 2006 року. Заряджений седан є великою рідкістю. Знімки авто з'явилися на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Седан оснащений 500-сильним компресорним V8 Фото: chpsh.carspotting

Загалом випущено лише 428 BMW Alpina B5 у кузові E60, тож це раритет не тільки в нашій країні. В Україні ж таких седанів один або два.

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За основу взято BMW 5 Series E60. Його 4,4-літровий V8 доповнено механічним компресором, що підняло його потужність до 500 к. с. Тобто, за характеристиками седан можна порівняти з BMW M5 тих років.

Седан отримав обвіс і спойлер Фото: chpsh.carspotting

Із 6-ступінчастим автоматом BMW Alpina B5 здатний розігнатися до 100 км/год за 4,7 с. Максимальна швидкість становить 315 км/год. Крім того, доопрацьовано ходову авто і встановлено збільшені гальма.

Alpina B5 може розвинути 315 км/год Фото: chpsh.carspotting

Від стандартного седана BMW 5 Series E60 варіант Alpina B5 відрізняється зміненим переднім бампером, обвісом і заднім спойлером. З'явилися традиційні 20-дюймові диски Alpina, а боковини прикрашає фірмова графіка. У салоні поліпшено оздоблення і встановлено спортивні сидіння.

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