Унікальний тюнінгований BMW Майкла Джордана пішов з молотка за ціною понад $100 000 (фото)

BMW 850i Майкла Джордана оснащено 300-сильним V12, а також роздільним клімат-контролем, електроприводом сидінь і рульової колонки. Спорткар отримав тюнінг-пакет від AC Schnitzer.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали BMW 8 Series 1991 року. За нього віддали чималу суму в 108 723 долари. Настільки висока ціна зумовлена тим, що купе належало зірковому баскетболісту Майклу Джордану. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Спорткар отримав тюнінг від AC Schnitzer Фото: Bring a Trailer

Найкращий баскетболіст усіх часів придбав BMW 8 Series у 1991 році — одразу після виграшу першого титулу з Чикаго Буллз. Він вибрав купе BMW 850i з 6-ступінчастою механічною КПП. Збережена накладна на машину з автосалону в Чикаго з підписом спортсмена.

У автомобіля багата комплектація Фото: Bring a Trailer

Комплектація авто Майкла Джордана вельми багата — шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, люк, CD-чейнджер, електроприводи сидінь і рульової колонки.

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Лідер Чикаго Буллз проїхав на спорткарі майже 13 000 км (зараз пробіг авто — 48 300 км). Крім того, баскетболіст замовив тюнінг BMW 850i від AC Schnitzer — було встановлено обвіс, 17-дюймові диски і новий капот.

Купе оснащене 300-сильним V12 Фото: Bring a Trailer

Купе BMW 850i оснащено 5,0-літровим 300-сильним V12. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 7,1 с і розвинути 250 км/год.

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