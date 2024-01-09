Уникальный тюнингованный BMW Майкла Джордана ушел с молотка по цене свыше $100 000 (фото)

BMW 850i Майкла Джордана оснащено 300-сильным V12, а также раздельным климат-контролем, электроприводом сидений и рулевой колонки. Спорткар получил тюнинг-пакет от AC Schnitzer.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали BMW 8 Series 1991 года. За него отдали немалую сумму в 108 723 доллара. Столь высокая цена обусловлена тем, что купе принадлежало звездному баскетболисту Майклу Джордану. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Спорткар получил тюнинг от AC Schnitzer Фото: Bring a Trailer

Лучший баскетболист всех времен приобрел BMW 8 Series в в 1991 году – сразу после выигрыша первого титула с Чикаго Буллз. Он выбрал купе BMW 850i с 6-ступенчатой механической КПП. Сохранена накладная на машину с автосалона в Чикаго с подписью спортсмена.

У автомобиля богатая комплектация Фото: Bring a Trailer

Комплектация авто Майкла Джордана весьма богатая – кожаный салон, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, люк, CD-чейнджер, электроприводы сидений и рулевой колонки.

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Лидер Чикаго Буллз проехал на спорткаре почти 13 000 км (сейчас пробег авто – 48 300 км). Кроме того, баскетболист заказал тюнинг BMW 850i от AC Schnitzer – были установлены обвес, 17-дюймовые диски и новый капот.

Купе оснащено 300-сильным V12 Фото: Bring a Trailer

Купе BMW 850i оснащено 5,0-литровым 300-сильным V12. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и развить 250 км/ч.

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