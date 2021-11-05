Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Легендарный баскетболист с большим отрывом от преследователей победил в рейтинге издания Sportrico

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, сообщает специализированное бизнес-издание Sportrico.

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Рейтинг самых богатых спортсменов от Sportico построен на показаниях инсайдеров, собственных исследований и открытых данных в других СМИ. Доходы каждого спортсмена состоят из зарплаты, призовых, рекламных контрактов и различных отчислений за маркетинговые или авторские права.

Первая десятка списка составлена из представителей разных видов спорта: баскетбола, гольфа, футбола, бокса, автогонок и тенниса. Майкл Джордан занял первое место с суммарным доходом в $2,62 млрд.

Самый богатый из футболистов, Криштиану Роналду, оказался на пятой позиции. Места со второго по четвертое заняли гольфисты.

Рейтинг самых богатых спортсменов

Майкл Джордан, баскетбол — 2,62 млрд $; Тайгер Вудс, гольф — 2,1 млрд; Арнольд Палмер, гольф — 1,5 млрд; Джек Никлаус, гольф — 1,38 млрд; Криштиану Роналду, футбол — 1,24 млрд; Флойд Мэйвезер-младший, бокс — 1,2 млрд; Леброн Джеймс, баскетбол — 1,17 млрд; Лионель Месси, футбол — 1,14 млрд; Михаэль Шумахер, Формула-1 — 1,13 млрд; Роджер Федерер, теннис — 1,12 млрд.

За свою карьеру Майкл Джорджан шесть раз становился чемпионом НБА, дважды выигрывал золотую медаль Олимпийских игр, 5 раз признавался самым полезным игроком сезона в НБА и стал членом 50 величайших игроков НБА в истории.

Ранее Фокус рассказывал о роскошном отдыхе Майкла Джордана: баскетболист вместе с супругой отдыхал в Хорватии на яхте, стоимостью в $1,2 млн в неделю.