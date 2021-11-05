Майкл Джордан став найоплачуванішим спортсменом в історії

Легендарний баскетболіст з великим відривом від переслідувачів переміг у рейтингу видання Sportrico

Шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан визнаний найоплачуванішим спортсменом в історії, повідомляє спеціалізоване бізнес-видання Sportrico.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Рейтинг найбагатших спортсменів від Sportico побудований на свідченнях інсайдерів, власних дослідженнях та відкритих даних інших ЗМІ. Доходи кожного спортсмена складаються із зарплати, призових, рекламних контрактів та різних відрахувань за маркетингові чи авторські права.

Перша десятка списку складена з представників різних видів спорту: баскетболу, гольфу, футболу, боксу, автоперегонів та тенісу. Майкл Джордан посів перше місце із сумарним доходом у $2,62 млрд.

Найбагатший із футболістів, Кріштіану Роналду, опинився на п'ятій позиції. Місця з другого по четверте посіли гольфісти.

Рейтинг найбагатших спортсменів

Майкл Джордан, баскетбол — 2,62 млрд доларів; Тайґер Вудс, гольф — 2,1 млрд; Арнольд Палмер, гольф – 1,5 млрд; Джек Ніклаус, гольф – 1,38 млрд; Кріштіану Роналду, футбол — 1,24 млрд; Флойд Мейвезер-молодший, бокс — 1,2 млрд; Леброн Джеймс, баскетбол — 1,17 млрд; Ліонель Мессі, футбол — 1,14 млрд; Міхаель Шумахер, Формула-1 — 1,13 млрд; Роджер Федерер, теніс – 1,12 млрд.

За свою кар'єру Майкл Джордан шість разів ставав чемпіоном НБА, двічі вигравав золоту медаль Олімпійських ігор, 5 разів визнавався найкориснішим гравцем сезону в НБА та став членом 50 найбільших гравців НБА в історії.

Раніше Фокус розповідав про розкішний відпочинок Майкла Джордана: баскетболіст разом із дружиною відпочивав у Хорватії на яхті, вартістю $1,2 млн на тиждень.