Легенда НБА Майкл Джордан відпочиває на яхті за 1,2 млн доларів на тиждень (відео)

Зірка "Чикаго Буллс" відправився у відпустку до Хорватії і не економить на власному комфорті

Легендарний баскетболіст Майкл Джордан проводить відпустку в хорватському місті Спліт, використовуючи дуже дорогу яхту, повідомляє видання Fadeawayworld.net.

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Джордан був помічений на яхті на кількох фотографіях, на деяких з яких він тримав сигару. Джордан вже говорив і демонстрував в минулому свій ентузіазм по відношенню до сигар, тому не дивно, що його бачили за процесом паління під час поїздки.

[ + – ] Майкл Джордан на яхті в Хорватії Фото: fadeawayworld.net

Яхта, відома як O'Pari, як повідомляється, обходиться легенді НБА в 1,2 мільйона доларів в тиждень за оренду, і саме там він зупинився під час свого перебування в Хорватії. Разом зі своєю дружиною Іветт Прієто власник баскетбольного клубу "Шарлотт Хорнетс" проводить відпустку на західному узбережжі Ріва.

[ + – ] Майкл Джордан відпочинку в Хорватії

Видання також зазначає, що Майкл Джордан дуже рідко з'являється на публіці. Після відходу з баскетболу в 2003 році він намагався вести відокремлений спосіб життя. Кожен раз, коли Джордан з'являється на публіці, він стає помітним, і фанати постійно намагаються мигцем побачити "Його Повітряність". Це прізвисько 6-разовий чемпіон НБА отримав за свій стиль гри.

Майкл Джордан намагається триматися подалі від засобів масової інформації та загальної уваги. Крім виступів на баскетбольних матчах "Шарлотт Хорнетс", він часто виявляється далеко від загальної уваги. Тому, коли фанати можуть знайти Джордана на відкритому просторі, це відразу стає подією, що заслуговує на увагу.

Нагадаємо, в лютому поточного року на торговій платформі eBay з'явилося оголошення про продаж кросівок з автографом Майкла Джордана за $ 1 млн доларів. Цю пару взуття виготовили в 1985 році ексклюзивно для тоді ще молодого баскетболіста.