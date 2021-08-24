Легенда НБА Майкл Джордан отдыхает на яхте за 1,2 млн долларов в неделю (видео)

Звезда "Чикаго Буллс" отправился в отпуск в Хорватию и не экономит на собственном комфорте

Легендарный баскетболист Майкл Джордан проводит отпуск в хорватском городе Сплит, используя очень дорогостоящую яхту, сообщает издание Fadeawayworld.net.

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Джордан был замечен на яхте на нескольких фотографиях, на некоторых из которых он держал сигару. Джордан уже говорил и демонстрировал в прошлом свой энтузиазм по отношению к сигарам, поэтому неудивительно, что его видели курящим одну во время поездки.

[ + – ] Майкл Джордан на яхте в Хорватии Фото: fadeawayworld.net

Яхта, известная как O'Pari, как сообщается, обходится легенде НБА в 1,2 миллиона долларов в неделю за аренду, и именно там он остановился во время своего пребывания в Хорватии. Вместе со своей женой Иветт Прието владелец баскетбольного клуба "Шарлотт Хорнетс" проводит отпуск на западном побережье Рива.

[ + – ] Майкл Джордан на отдыхе в Хорватии

Издание также отмечает, что Майкл Джордан очень редко появляется на публике. После ухода из баскетбола в 2003 году он старался вести уединенный образ жизни. Каждый раз, когда Джордан появляется на публике, он становится заметным, и фанаты постоянно пытаются мельком увидеть "Его воздушество". Это прозвище 6-кратный чемпион НБА получил за свой стиль игры.

Майкл Джордан может держаться подальше от средств массовой информации и всеобщего внимания. Помимо выступлений на баскетбольных матчах "Шарлотт Хорнетс", он часто оказывается вдали от всеобщего внимания. Поэтому, когда фанаты могут найти Джордана на открытом воздухе, это сразу становится событием, заслуживающим внимания.

Напомним, в феврале текущего года на торговой платформе eBay появилось объявление о продаже кроссовок с автографом Майкла Джордана за $1 млн долларов. Эту пару обуви изготовили в 1985 году эксклюзивно для тогда еще начинающего баскетболиста.