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Авто

Эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа выставили на аукцион (фото)

авто Дональда Трампа, Lamborghini Diablo VT, Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 1997, Дональд Трамп
Фото: Barrett-Jackson | Lamborghini Diablo VT Roadster построен по индивидуальному заказу Дональда Трампа

Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащен 492-сильным V12 и способен развить 325 км/ч. Авто построено по индивидуальному заказу Дональда Трампа.

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В США на аукцион Barrett-Jackson выставили Lamborghini Diablo 1997 года. За суперкар могут выручить немалую сумму, ведь первым его владельцем был экс-президент США Дональд Трамп. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Lamborghini Diablo VT, авто Дональда Трампа, Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 1997, Дональд Трамп Fullscreen
У автомобиля особый синий цвет
Фото: Barrett-Jackson

Дональд Трамп предпочитает лимузины, но в 1997 году решил купить Lamborghini Diablo. Выбор пал на версию VT Roadster со съемной крышей, причем ее построили по индивидуальному заказу Трампа.

авто Дональда Трампа, Lamborghini Diablo VT, Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 1997, Дональд Трамп Fullscreen
Суперкар способен развить 325 км/ч
Фото: Barrett-Jackson
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У авто особый синий цвет (его не было в палитре Lamborghini), а на кузове установлена памятная табличка с надписью Donald Trump 1997 Diablo. Салон Lamborghini Diablo VT Roadster отделан черно-белой кожей. Комплектация авто Дональда Трампа включает антикрыло, климат-контроль и аудиосистему Alpine.

авто Дональда Трампа, Lamborghini Diablo VT, Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 1997, Дональд Трамп Fullscreen
Салон Lamborghini Diablo отделан черно-белой кожей
Фото: Barrett-Jackson

Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 492 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Полноприводный кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 325 км/ч.

авто Дональда Трампа, Lamborghini Diablo VT, Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 1997, Дональд Трамп Fullscreen
Суперкар оснащен 492-сильным V12
Фото: Barrett-Jackson

Дональд Трамп владел Lamborghini Diablo до лета 2002 года, а затем машина дважды переходила из рук в руки. Авто Трампа хорошо сохранилось, а его пробег составляет 40 тыс. км.

К слову, на этот же аукцион выставили и особый грузовой Mercedes Арнольда Шварценеггера.

Также Фокус сообщал, что с молотка ушел редкий Porsche Юэна Макгрегора.