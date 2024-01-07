Ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа виставили на аукціон (фото)

Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащений 492-сильним V12 і здатний розвинути 325 км/год. Авто побудовано за індивідуальним замовленням Дональда Трампа.

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У США на аукціон Barrett-Jackson виставили Lamborghini Diablo 1997 року. За суперкар можуть виручити чималу суму, адже першим його власником був експрезидент США Дональд Трамп. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

У автомобіля особливий синій колір Фото: Barrett-Jackson

Дональд Трамп віддає перевагу лімузинам, але в 1997 році вирішив купити Lamborghini Diablo. Вибір припав на версію VT Roadster зі знімним дахом, причому її виготовили за індивідуальним замовленням Трампа.

Суперкар здатний розвинути 325 км/год Фото: Barrett-Jackson

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У авто особливий синій колір (його не було в палітрі Lamborghini), а на кузові встановлено пам'ятну табличку з написом Donald Trump 1997 Diablo. Салон Lamborghini Diablo VT Roadster оздоблено чорно-білою шкірою. Комплектація авто Дональда Трампа включає антикрило, клімат-контроль і аудіосистему Alpine.

Салон Lamborghini Diablo оздоблений чорно-білою шкірою Фото: Barrett-Jackson

Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Повнопривідний кабріолет здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 325 км/год.

Суперкар оснащений 492-сильним V12 Фото: Barrett-Jackson

Дональд Трамп володів Lamborghini Diablo до літа 2002 року, а потім машина двічі переходила з рук у руки. Авто Трампа добре збереглося, а його пробіг становить 40 тис. км.

До слова, на цей же аукціон виставили й особливий вантажний Mercedes Арнольда Шварценеггера.

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