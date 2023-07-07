Відроджена легенда: знаменитий суперкар Lamborghini Diablo повернули у виробництво (фото)

Lamborghini Diablo вдосконалили, а потужність його 5,7-літрового V12 підняли до 550 к. с. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 335 км/год.

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Легендарний Lamborghini Diablo повертається. Культовий суперкар 90-х отримав сучасну версію, яку випустять лімітованою серією. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Суперкар випустять лімітованою серією

Новий Lamborghini Diablo створений італійською компанією Eccentrica. Її заснував італійський мільйонер і давній шанувальник Lamborghini Еммануеле Коломбіні. Eccentrica Diablo (саме так назвали модель) створений на базі оригінального суперкара, але пройшов ґрунтовну модернізацію.

Купе Lamborghini Diablo зберігає класичний клиноподібний дизайн із дверцятами, що піднімаються вгору, але отримало сучасні риси на кшталт діодних фар, обважування або 19-дюймових дисків. У конструкції використані карбон і титан.

Показання приладів виведені на цифровий дисплей

Карбон поряд зі шкірою та алькантарою присутній і в салоні Lamborghini Diablo. Суперкар отримав цифровий щиток приладів і сучасну аудіосистему Marantz.

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5,7-літровий V12 Lamborghini доопрацьовано, і його потужність зросла до 550 к. с. Тепер розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год.

В оздобленні салону використані шкіра, алькантара і карбон

Крім того, з'явився новий вихлоп від Capristo. А сучасні гальма Brembo і шини Pirelli P Zero Trofeo R скоротили гальмівний шлях зі 100 км/год до 34 м.

Загалом випустять 19 Eccentrica Diablo вартістю 1,2 мільйона євро. Усі авто будуть випущені за індивідуальним замовленням і компанія врахує всі побажання клієнтів.

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