Останній бензиновий Lamborghini в історії розкупили на рік вперед

Новий Lamborghini Urus користується підвищеним попитом. На модернізований кросовер припинили приймати замовлення до презентації нової гібридної версії.

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Після оновлення Lamborghini Urus за ним вишикувалися величезні черги. Спортивний кросовер розкупили до осені 2024 року. Про це повідомив СЕО Lamborghini Стефан Вінкельманн німецькому виданню Welt.

За його словами, вже припинили приймати замовлення як на екстремальний лімітований Lamborghini Urus Performante, так і на стандартний оновлений Urus S, який випустять великим тиражем.

Гібрид Lamborghini Urus проходить тести і буде представлений восени 2024 року Фото: Motor1.com

Стефан Вінкельманн підкреслив, що дві ці версії будуть останніми суто бензиновими моделями в історії Lamborghini, адже марка почала електрифікацію своєї лінійки. Торкнеться вона і кросовера: восени 2024 року з'явиться гібрид, який можна зарядити, і охочим придбати Lamborghini Urus доведеться чекати презентації цієї версії.

Нагадаємо, що кросовер Lamborghini Urus є найпопулярнішою моделлю в історії італійської марки. З 2018 року випущено понад 25 000 цих авто вартістю від $200 000.

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Наприкінці 2022 року модель пройшла оновлення. Було представлено дві версії кросовера — стандартний Lamborghini Urus S і полегшений спортивний Urus Performante. Обидва варіанти оснащені 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 666 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini припинили приймати замовлення і на суперкар Huracan — незабаром його замінить гібридна модель.

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