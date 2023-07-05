Последний бензиновый Lamborghini в истории раскупили на год вперед

Новый Lamborghini Urus пользуется повышенным спросом. На модернизированный кроссовер прекратили принимать заказы до презентации новой гибридной версии.

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После обновления Lamborghini Urus за ним выстроились огромные очереди. Спортивный кроссовер раскупили до осени 2024 года. Об этом сообщил СЕО Lamborghini Стефан Винкельманн немецкому изданию Welt.

По его словам, уже прекратили принимать заказы как на экстремальный лимитированный Lamborghini Urus Performante, так и на стандартный обновленный Urus S, который выпустят большим тиражом.

Гибрид Lamborghini Urus проходит тесты и будет представлен осенью 2024 года Фото: Motor1.com

Стефан Винкельманн подчеркнул, что две эти версии будут последними чисто бензиновыми моделями в истории Lamborghini, ведь марка начала электрификацию своей линейки. Затронет она и кроссовер: осенью 2024 года появится подзаряжаемый гибрид и желающим купить Lamborghini Urus придется ждать презентации этой версии.

Напомним, что кроссовер Lamborghini Urus является самой популярной моделью в истории итальянской марки. С 2018 года выпущено свыше 25 000 этих авто стоимостью от $200 000.

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В конце 2022 года модель прошла обновление. Были представлены две версии кроссовера – стандартный Lamborghini Urus S и облегченный спортивный Urus Performante. Оба варианта оснащены 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 666 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Lamborghini прекратили принимать заказы и на суперкар Huracan — вскоре его заменит гибридная модель.

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