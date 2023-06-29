У Києві евакуатор забрав елітний суперкар Lamborghini за $250 000 (фото)

Суперкар Lamborghini Huracan коштує від 250 000 доларів і оснащений потужним 5,2-літровим V10. Максимальна швидкість авто становить 320-325 км/год.

Related video

У Києві на Подолі сфотографували евакуатор, який перевозив Lamborghini Huracan. Знімки дорогого суперкара з'явилися на сайті "ТопЖир".

Найімовірніше, суперкар забрали на штрафмайданчик за порушення правил паркування. Утім, не виключено, що причиною виклику евакуатора стала несправність Lamborghini Huracan.

Суперкар коштує від $250 000 Фото: topgir.com.ua

За даними журналістів "ТопЖира", цей суперкар Lamborghini лише нещодавно з'явився на київських вулицях. Новий такий автомобіль коштує щонайменше 250 000 доларів.

Lamborghini Huracan виробляють із 2014 року, і це найпопулярніший суперкар в історії італійської марки. Уже випущено понад 20 000 купе та родстерів.

Важливо

У Києві помітили новітній суперкар Lamborghini за $280 000 (фото)

Суперкар Lamborghini оснащують виключно 5,2-літровим V10, потужність якого становить від 580 до 640 к. с., залежно від версії. Максимальна швидкість становить 320-325 км/год, а розгін до 100 км/год займає від 2,9 до 3,5 с. Існують модифікації із заднім і повним приводом.

Huracan є наймасовішим суперкаром Lamborghini Фото: Lamborghini

У Києві не вперше евакуюють дорогі елітні авто за порушення ПДР. Зокрема, нещодавно на штрафмайданчик у столиці забрали Rolls-Royce, а до цього — Lamborghini Urus, Ferrari Portofino та McLaren 720S.

Також Фокус повідомляв, що парковка в Києві знову стала безплатною.