Паркування в Києві знову стало безкоштовним: у КМДА назвали причину

У столиці тимчасово скасована плата за паркування. У КМДА пояснили це юридичними процедурами та наголосили, що водіїв не штрафуватимуть за несплату.

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Від сьогодні, 4 квітня, паркування у Києві є безкоштовним. У столиці припинили стягувати плату за стоянку на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Про це повідомляє прес-центр КМДА.

Плату за паркування у Києві скасовано тимчасово. У КМДА пояснюють це юридичними процедурами, пов'язаними із оновленням договорів. Про відновлення платного паркування буде повідомлено окремо.

Повідомляється, що паркувальні інспектори в Києві не штрафуватимуть водіїв за неоплачене паркування. Водночас штрафи за зупинку та стоянку в недозволеному місці ніхто не скасовує, як і евакуатори.

Ціни на паркування у Києві поки не переглядають. Нагадаємо, що столиця поділена на три зони з різними тарифами:

І зона — 35 гривень за годину;

ІІ зона — 25 гривень за годину;

ІІІ зона — 5 гривень за годину.

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Нагадаємо, що паркування у Києві не вперше стає безкоштовним. Зокрема, плату за паркування було скасовано рік тому, коли на околицях столиці вели активні бойові дії.

Крім того, у серпні минулого року плату за паркування у Києві було скасовано в судовому порядку. Тарифи на паркування довелося заново затверджувати і вони набули чинності з 7 листопада.

Також Фокус повідомляв, що останнім часом у Києві почали активніше евакуювати автомобілі на штрафмайданчик.