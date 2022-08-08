Паркування в Києві стало повністю безкоштовним: у КМДА пояснили причину

Київські паркувальні інспектори поки не стягуватимуть плати за стоянку авто на всіх комунальних майданчиках столиці. Водночас штрафи за паркування в недозволеному місці залишаються.

У Києві знову скасовано плату за паркування. Утім, цього разу рішення не пов'язане з бойовими діями, а обумовлене судовою тяганиною. Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Паркування в Києві стало безкоштовним на всіх без винятку майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Водіям уже повідомили про це через додаток "Київ Цифровий".

У КМДА пояснюють, що скасування плати за паркування є тимчасовим і пов'язане із судовим процесом із приводу його вартості. Поки суд не ухвалив остаточного рішення, паркування буде безкоштовним. Про повернення плати за стоянку столична влада обіцяє попередити заздалегідь.

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Хоча паркувальні інспектори найближчим часом не каратимуть за неоплачене паркування, штрафи за порушення правил зупинки та стоянки ніхто не скасовував. Авто особливо злісних порушників можуть і евакуювати на штрафмайданчик.

Нагадаємо, що паркування у Києві було безкоштовним навесні, коли на околицях столиці велися активні бойові дії. У травні платню повернули і на столичні вулиці знову виїхали евакуатори.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновив роботу електронний кабінет водія, проте поки що доступні не всі його послуги.