Паркування в Києві стало повністю безкоштовним: у КМДА пояснили причину
Київські паркувальні інспектори поки не стягуватимуть плати за стоянку авто на всіх комунальних майданчиках столиці. Водночас штрафи за паркування в недозволеному місці залишаються.
У Києві знову скасовано плату за паркування. Утім, цього разу рішення не пов'язане з бойовими діями, а обумовлене судовою тяганиною. Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.
Паркування в Києві стало безкоштовним на всіх без винятку майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Водіям уже повідомили про це через додаток "Київ Цифровий".
У КМДА пояснюють, що скасування плати за паркування є тимчасовим і пов'язане із судовим процесом із приводу його вартості. Поки суд не ухвалив остаточного рішення, паркування буде безкоштовним. Про повернення плати за стоянку столична влада обіцяє попередити заздалегідь.Важливо
Хоча паркувальні інспектори найближчим часом не каратимуть за неоплачене паркування, штрафи за порушення правил зупинки та стоянки ніхто не скасовував. Авто особливо злісних порушників можуть і евакуювати на штрафмайданчик.
Нагадаємо, що паркування у Києві було безкоштовним навесні, коли на околицях столиці велися активні бойові дії. У травні платню повернули і на столичні вулиці знову виїхали евакуатори.
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