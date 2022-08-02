В Україні відновив роботу електронний кабінет водія: які послуги доступні

Електронний кабінет водія не працював із початку повномасштабної війни. Поки що його функціонал дещо урізаний, але незабаром обіцяють повернути більше послуг.

Із 1 серпня в Україні запрацював електронний кабінет водія на сайті МВС. Сервіс перестав працювати одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

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Спочатку електронний кабінет водія працює не повністю — його функціонал відновлений частково і деякі послуги, як і раніше, недоступні. Поки що запропоновано лише два сервіси:

перевірка авто за VIN-номером і персональними даними власника. Крім того, тепер можна замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів і дізнатися історію автомобіля;

вибір та купівля страхування для авто.

[ + – ] Поки що користувачам доступні не всі функції Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Утім, незабаром перелік доступних послуг розшириться. Обіцяють додати такі функції:

перевірка наявності штрафів;

замовлення індивідуального "гарного" номерного знака авто;

вибір належного користувача авто, якщо машиною керує не її власник (на нього приходитимуть штрафи).

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