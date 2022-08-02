В Україні відновив роботу електронний кабінет водія: які послуги доступні
Електронний кабінет водія не працював із початку повномасштабної війни. Поки що його функціонал дещо урізаний, але незабаром обіцяють повернути більше послуг.
Із 1 серпня в Україні запрацював електронний кабінет водія на сайті МВС. Сервіс перестав працювати одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.
Спочатку електронний кабінет водія працює не повністю — його функціонал відновлений частково і деякі послуги, як і раніше, недоступні. Поки що запропоновано лише два сервіси:
- перевірка авто за VIN-номером і персональними даними власника. Крім того, тепер можна замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів і дізнатися історію автомобіля;
- вибір та купівля страхування для авто.
Утім, незабаром перелік доступних послуг розшириться. Обіцяють додати такі функції:
- перевірка наявності штрафів;
- замовлення індивідуального "гарного" номерного знака авто;
- вибір належного користувача авто, якщо машиною керує не її власник (на нього приходитимуть штрафи).
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінили правила виїзду за кордон автомобілем. Перелік необхідних документів розширено.
Також ми писали, що в Європейському союзі запроваджено нові пільги для водіїв з України.