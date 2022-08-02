В Украине возобновил работу электронный кабинет водителя: какие услуги доступны
Электронный кабинет водителя не работал с момента начала полномасштабной войны. Пока его функционал несколько урезан, но вскоре обещают вернуть больше услуг.
С 1 августа в Украине заработал электронный кабинет водителя на сайте МВД. Сервис перестал работать сразу после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД.
На первых порах электронный кабинет водителя работает не полностью – его функционал возобновлен частично и некоторые услуги по-прежнему недоступны. Пока предложены только два сервиса:
- Проверка авто по VIN-номеру и персональными данными владельца. Кроме того, теперь можно заказать выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и узнать историю автомобиля;
- Выбор и покупка страховки для авто.
Впрочем, уже в скором времени перечень доступных услуг расширится. Обещают добавить такие функции:
- Проверка наличия штрафов;
- Заказ индивидуального "красивого" номерного знака авто;
- Выбор надлежащего пользователя авто, если машиной управляет не ее владелец (на него будут приходить штрафы).
Ранее Фокус сообщал, что в Украине изменили правила выезда за границу на автомобиле. Перечень необходимых документов расширен.
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