В Украине возобновил работу электронный кабинет водителя: какие услуги доступны

Электронный кабинет водителя не работал с момента начала полномасштабной войны. Пока его функционал несколько урезан, но вскоре обещают вернуть больше услуг.

С 1 августа в Украине заработал электронный кабинет водителя на сайте МВД. Сервис перестал работать сразу после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД.

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На первых порах электронный кабинет водителя работает не полностью – его функционал возобновлен частично и некоторые услуги по-прежнему недоступны. Пока предложены только два сервиса:

Проверка авто по VIN-номеру и персональными данными владельца. Кроме того, теперь можно заказать выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и узнать историю автомобиля;

Выбор и покупка страховки для авто.

[ + – ] Пока пользователям доступны не все функции Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Впрочем, уже в скором времени перечень доступных услуг расширится. Обещают добавить такие функции:

Проверка наличия штрафов;

Заказ индивидуального "красивого" номерного знака авто;

Выбор надлежащего пользователя авто, если машиной управляет не ее владелец (на него будут приходить штрафы).

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