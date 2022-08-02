В Киеве за два дня задержали почти сотню нетрезвых водителей

Даже во время войны в Украине полиция фиксирует немало случаев управления авто в нетрезвом виде. За один день пьяные водители спровоцировали два ДТП в Киеве.

Военное положение и риск лишиться авто не останавливают любителей нетрезвой езды. В Киеве только за минувшие выходные было выявлено 91 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Такую статистику приводит столичная патрульная полиция.

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[ + – ] В Голосеевском районе нетрезвый водитель разбил Opel Astra Фото: Патрульна поліція Києва

Отмечены и случаи пьяных ДТП в Киеве. В частности, в субботу 30 июля на Голосеевском проспекте универсал Opel Astra заехал на клумбу, а затем сбил дерево.

Прибывшие на место ДТП патрульные обнаружили у 27-летнего водителя признаки опьянения, однако он отказался пройти тест на алкоголь. Соответственно, на него оформили протокол по Ст. 130 КУоАП (управление авто в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования на алкоголь).

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В тот же день еще одна авария произошла на ул. Патриотов в Соломенском районе Киева. Водитель BMW 3 Series не справился с управлением и наехал на бордюр.

[ + – ] У водителя BMW содержание алкоголя в крови составило 1,92 промилле Фото: Патрульна поліція Києва

Водитель пребывал в состоянии сильного опьянения. Алкотестер Драгер показал высокое содержание алкоголя в крови (1,92 промилле) и полицейские также составили протокол по Ст. 130 КУоАП.

Напомним, что штраф за пьяное вождение в Украине составляет от 17 000 гривен. Также обоим водителям грозит лишение прав минимум на год.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве решили запретить движение наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги. Пассажиры должны будут покинуть автобус, трамвай или троллейбус и направиться в ближайшее укрытие.

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