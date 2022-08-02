В Киеве за два дня задержали почти сотню нетрезвых водителей
Даже во время войны в Украине полиция фиксирует немало случаев управления авто в нетрезвом виде. За один день пьяные водители спровоцировали два ДТП в Киеве.
Военное положение и риск лишиться авто не останавливают любителей нетрезвой езды. В Киеве только за минувшие выходные было выявлено 91 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Такую статистику приводит столичная патрульная полиция.
Отмечены и случаи пьяных ДТП в Киеве. В частности, в субботу 30 июля на Голосеевском проспекте универсал Opel Astra заехал на клумбу, а затем сбил дерево.
Прибывшие на место ДТП патрульные обнаружили у 27-летнего водителя признаки опьянения, однако он отказался пройти тест на алкоголь. Соответственно, на него оформили протокол по Ст. 130 КУоАП (управление авто в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования на алкоголь).Важно
В тот же день еще одна авария произошла на ул. Патриотов в Соломенском районе Киева. Водитель BMW 3 Series не справился с управлением и наехал на бордюр.
Водитель пребывал в состоянии сильного опьянения. Алкотестер Драгер показал высокое содержание алкоголя в крови (1,92 промилле) и полицейские также составили протокол по Ст. 130 КУоАП.
Напомним, что штраф за пьяное вождение в Украине составляет от 17 000 гривен. Также обоим водителям грозит лишение прав минимум на год.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве решили запретить движение наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги. Пассажиры должны будут покинуть автобус, трамвай или троллейбус и направиться в ближайшее укрытие.
Также мы писали, что в Черкассах у нетрезвого владельца конфисковали дорогой Porsche. Он может пополнить автопарк ВСУ.