В Киеве запретили движение наземного транспорта во время воздушной тревоги

Пассажиры должны будут высадиться из транспорта и перейти в ближайшее укрытие. Новые меры касаются в том числе и частных перевозчиков, сообщили в КГГА.

Совет обороны Киева принял решение, согласно которому с сегодняшнего дня наземный транспорт столицы будет останавливаться во время воздушной тревоги. Пассажиры будут обязаны выйти из автобуса, трамвая или троллейбуса и перейти в ближайшее укрытие. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия", — говорится в сообщении киевской администрации.

По словам представителей КГГА, метро в Киеве во время воздушной тревоги все еще не будет перевозить пассажиров по наземным участкам, станции открытого типа также будут закрыты.

Власти столицы призвали горожан не игнорировать сигналы тревоги и придерживаться комендантского часа. Также в КГГА напомнили, что карта укрытий Киева размещена на официальном портале города, а также в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, недавно в Киеве закрыли торговый центр Ocean Plaza, собственников которого связывают со структурами, близкими к другу президента РФ Владимира Путина Аркадию Ротенбергу.

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