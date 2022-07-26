В Киеве закрылся торговый центр Ocean Plaza, совладельцем которого называют друга Путина

СМИ предполагают, что причиной закрытия ТРЦ, собственников которого связывают со структурами, близкими к другу Путина Аркадию Ротенбергу, стало желание избежать национализации.

Один из крупнейших киевских торгово-развлекательных центром "Ocean Plaza" закрылся после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля. Исключением стал лишь нулевой этаж ТРЦ, где располагался супермаркет "Ашан" и еще несколько магазинов. Однако с 25 июля "Ocean Plaza" полностью прекратил работу, сообщили в пресс-службе компании "Ашан".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Магазин временно не будет работать. Администрация "Ocean Plaza" сообщила о прекращении работы торгового центра", — сказано в сообщении компании.

Точные данные о том, кому принадлежит "Ocean Plaza", не публикуют, но считается, что контрольный пакет акций принадлежит структурам, близким к Аркадию Ротенбергу, другу российского президента Владимира Путина.

Вскоре после начала вторжения советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что экономику и разрушенную инфраструктуру Украины будут восстанавливать за счет конфискации имущества россиян. "Начнем с ТРЦ "Ocean Plaza", принадлежащий дружбанам Путина — братьям Роттенбергам", — пообещал Геращенко.

Весной бывший собственник 33% акций "Ocean Plaza" украинский бизнесмен Василий Хмельницкий в интервью Forbes рассказал, что "51% точно принадлежат российской компании", но не стал уточнять, какой именно.

Известие о закрытии "Ocean Plaza" поступило вскоре после новости о том, что Соломенский районный суд наложил арест на часть столичного ТРЦ "Мармелад", стоимостью 1,2 млрд грн, владельцами которого являются члены правительства РФ.

В последнее время сообщения об аресте находящихся в Украине российских активов — не редкость. К примеру, в начале июня арестовали активы компании-производителя бетонных конструкций, которая принадлежала людям из окружения Путина. По данным СБУ, конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию деятельности "Л/ДНР".

В июле арестовали корпоративные права и недвижимость 11 украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские госкорпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

Также стало известно об аресте имущества российского бизнесмена Александра Орлова на сумму более 400 млн грн. Ему принадлежали рестораны Queen и Eshak.