В Украине арестовали имущество российских бизнесменов-спонсоров "ЛДНР" и "Единой России"

Суд передал в управление АРМА активы производителя бетоноконструкций на сумму свыше 2 млрд грн.

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В Украине арестованы активы компании, которой владели лица из окружения президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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"Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за рубеж, — отметили в пресс-службе. — СБУ установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию так называемых "Л/ДНР". Один из них принадлежит к ближайшему окружению президента России, является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия", а также строит жилье для сотрудников ФСБ и Вооруженных сил России".

По данным СБУ, руководство компании провело ребрендинг торговой марки, чтобы уйти от международных санкций и по-прежнему поставлять продукцию на территорию ОРДЛО.

Чего лишились российские бизнесмены

Суд арестовал активы компании на сумму, превышающую 2 млрд. грн:

▪️ 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн ​​грн;

▪️ движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;

▪️ 9 банковских счетов, на которых находится более 104 млн грн.

Арест имущества стал итогом уголовного производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

▪️ ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным пресс-службы СБУ, арестованное имущество суд передал в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Напомним, в конце мая прокуратура Киева передала АРМА белорусскую строительную технику стоимостью более 200 млн грн. Среди арестованного имущества экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы. Техника принадлежала дорожно-строительному тресту №2 из Гомеля, тресту №4 из Бреста и строительно-монтажному тресту №8 из Минска.

Ранее сообщалось, что суд арестовал счета компаний, принадлежащих родственникам народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму более 40 млн грн.