Экскаваторы и бульдозеры: в Украине конфисковали имущество предприятий Беларуси (фото)

По информации журналистов, техника принадлежала трем дорожно-строительным трестам, которые до российского вторжения участвовали в ремонте и строительстве украинских дорог.

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Прокуратура Киева передала Национальному агентству Украины по вопросам нахождения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) белорусскую строительную технику стоимостью более 200 млн грн, сообщил 25 мая Офис генпрокурора. По данным ведомства, в управление АРМА передали 60 единиц техники.

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Сейчас ведется уголовное производства, начатое по факту присвоения государственных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Кроме того, расследуется возможное финансирования действий, направленных на захват государственной власти и изменения государственной границы Украины (ч. 5 ст.191, ч.2 ст.110-2 УК Украины).

"В рамках следствия на предмет причастности к совершению преступлений исследуется деятельность ряда белорусских компаний, функционирующих в Киеве и на территории других регионов Украины", — сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

[ + – ] Среди переданного АРМА имущества экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры и множество другой техники

[ + – ] Среди переданного АРМА имущества экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры и множество другой техники

[ + – ] Среди переданного АРМА имущества экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры и множество другой техники

Среди арестованного имущества в ведомстве назвали экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы.

Как стало известно журналистам белорусского бюро "Радио Свобода", речь идет о предприятиях, участвовавших в строительстве дорог в Украине до войны. Это дорожно-строительный трест №2 из Гомеля, трест №4 из Бреста и строительно-монтажный трест №8 из Минска.

По данным журналистов, за несколько месяцев до российского вторжения стало известно, что следователи Нацполиции Украины в Волынской области вручили главному инженеру ООО "Дорожно-строительный трест №4" Александру Зарецкому подозрении в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения, а также в подделке документов.

В чем конкретно обвиняют белорусских дорожников

Издание напоминает, что с 2019 года управление Национальной полиции Украины в Житомирской области расследует дело о возможном хищении подрядчиком из Бреста государственных средств, выделенных на ремонт и строительство дорог.

В поле зрения правоохранителей попал ремонт дороги М-21 "Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский". Они заподозрили, что стоимость товаров, работ и услуг умышленно завысили, кроме того началось расследование начисления завышенного налога на добавленную стоимость.

По данным следователей, сотрудники Службы автомобильных дорог в Житомирской области вступили в сговор с представителями дорожно-строительного треста №4, предприятия "Белавтодор-Украина" и торгового дома "Атлантик". В результате бюджету Украины был нанесен ущерб в размере 9 млн грн.

В белорусско-украинском предприятии "Белавтодор-Украина" тогда не исключали, что это дело заказное, и его цель — выдавить белорусских дорожников с украинского рынка. По данным предприятия, дорожно-строительный трест №4 Бреста и дорожно-строительный трест №2 Гомеля с 2017 года участвовали в украинских тендерах на ремонт и строительство дорог. За это время они выиграли несколько конкурсов на проведение работ в разных регионах Украины.

Напомним, в мае суд наложил арест на имущество родственников нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму более 80 млн грн.

Ранее Фокус писал, что суд арестовал счета компаний, принадлежащих родственникам народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму более 40 млн грн.