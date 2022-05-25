Екскаватори та бульдозери: в Україні конфіскували майно підприємств Білорусі (фото)

За інформацією журналістів, техніка належала трьом дорожньо-будівельним трестам, які до російського вторгнення брали участь у ремонті та будівництві українських доріг.

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Прокуратура Києва передала Національному агентству України з питань знаходження, розшуку й управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) білоруську будівельну техніку вартістю понад 200 млн грн, повідомив 25 травня Офіс генпрокурора. За даними відомства, управлінню АРМА передали 60 одиниць техніки.

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Наразі ведеться кримінальне провадження, розпочате за фактом присвоєння державних коштів, що виділяються на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг. Крім того, розслідується можливе фінансування дій, спрямованих на захоплення державної влади та зміни державного кордону України (ч. 5 ст.191, ч.2 ст.110-2 КК України).

"У межах слідства щодо причетності до скоєння злочинів досліджується діяльність низки білоруських компаній, що функціонують у Києві та на території інших регіонів України", — сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

[ + – ] Серед переданого АРМА майна екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери та багато іншої техніки

[ + – ] Серед переданого АРМА майна екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери та багато іншої техніки

[ + – ] Серед переданого АРМА майна екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери та багато іншої техніки

Серед арештованого майна у відомстві назвали екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери, машини для утримання доріг, автогрейдери, автогудронатори, генератори, трактори.

Як стало відомо журналістам білоруського бюро "Радіо Свобода", йдеться про підприємства, які брали участь у будівництві доріг в Україні до війни. Це дорожньо-будівельний трест №2 із Гомеля, трест №4 із Бреста та будівельно-монтажний трест №8 із Мінська.

За даними журналістів, за кілька місяців до російського вторгнення стало відомо, що слідчі Нацполіції України у Волинській області вручили головному інженеру ТОВ "Дорожньо-будівельний трест №4" Олександру Зарецькому підозру в привласненні чужого майна з використанням службового становища, а також у підробці документів.

У чому конкретно звинувачують білоруських шляховиків

Видання нагадує, що з 2019 року управління Національної поліції України в Житомирській області розслідує справу про можливе розкрадання підрядником із Бреста державних коштів, виділених на ремонт і будівництво доріг.

У поле зору правоохоронців потрапив ремонт дороги М-21 "Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський". Вони запідозрили, що вартість товарів, робіт і послуг навмисне завищили, крім того, почалося розслідування нарахування завищеного податку на додану вартість.

За даними слідчих, співробітники Служби автомобільних доріг у Житомирській області розпочали змову з представниками дорожньо-будівельного тресту №4, підприємства "Білавтодор-Україна" та торговельного будинку "Атлантик". У результаті бюджету України було завдано збитків у розмірі 9 млн грн.

У білорусько-українському підприємстві "Білавтодор-Україна" тоді не виключали, що це справа замовна, і її мета — видавити білоруських шляховиків із українського ринку. За даними підприємства, дорожньо-будівельний трест №4 Бреста та дорожньо-будівельний трест №2 Гомеля з 2017 року брали участь в українських тендерах на ремонт і будівництво доріг. За цей час вони виграли кілька конкурсів на проведення робіт у різних регіонах України.

Нагадаємо, у травні суд наклав арешт на майно родичів нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака на суму понад 80 млн грн.

Раніше Фокус писав, що суд заарештував рахунки компаній, що належать родичам народних депутатів Віктора Медведчука й Тараса Козака на суму понад 40 млн грн.