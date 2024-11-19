УПЦ МП незаконно привласнила готичний палац Терещенків: прокуратура повідомила про нове рішення

Три роки тому представники УПЦ МП приватизували палац українського мецената Михайла Терещенка у селі Червоному в Житомирській області. Прокуратура кілька років боролась за скасування незаконної приватизації і нарешті остаточно перемога.

Монастир УПЦ МП втратив право власності на культурну пам'ятку — неоготичний палац українського підприємця та мецената Михайла Терещенка, який ним володів до російської революції 1917 року. Бершадська районна прокуратура домоглась того, що у реєстрі майна відновили попереднього власника — Міністерство освіти України. Про деталі справи про палац Терещенка написали на порталі Офісу Генерального прокурора.

Палац Терещенка — деталі розслідування прокуратури

Допис Офісу Генпрокурора з'явився у мережі вдень 20 листопада. Вказано, що прокурорам вдалось домогтись повернення у державну власність палацу мецената та підприємця Михайла Терещенка. Раніше палац незаконно приватизував монастир, який підпорядковувався УПЦ МП. Відтепер у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вказано нового законного власника — Міністерство освіти України. Територія та усі будівлі палацу перейшли на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею, заявила пресслужба ОГП.

"Бердичівська окружна прокуратура Житомирської області забезпечила реальне виконання рішення суду щодо повернення з приватної у державну власність пам’ятки архітектури місцевого значення – будинку-садиби Терещенка", — ідеться у повідомленні.

Пресслужба прокуратури нагадала, що палац належить до культурної спадщини України ХІХ століття. Загальна площа маєтку з палацом, стайнями, допоміжними спорудами — 4,4 тис. кв. м. Орієнтовна вартість — 148 млн грн. У короткому відео, яке установа опублікувала у 2023 році, розповідається про те, що УПЦ МП незаконно заволоділа державним майном у 2021 році. Це відбулось без погодження з тодішнім власником — Міносвіти. Також зауважується, що культурна пам'ятка перебувала і перебуває у поганому стані і поступово руйнується.

Палац Терещенка — деталі

Михайло Терещенко — український цукровар, підприємець, меценат, який народився у Києві за часів Російської імперії, а помер у вигнанні в Монако у 1956 році. Загальна вартість майна підприємця напередодні російської революції 1917 року — приблизно 70 млн руб. У Житомирській області він придбав, зокрема, палац у неоготичному стилі у селі Червоному (тепер — Бершадський район). Палац у 1880–85 рр. збудував польський дворянин Адольф Горохольський, а родина Терещенків його придбала у 1868 році. Михайло Терещенко почав певну перебудову: поруч створив авіаційну майстерню, у якій працював конструктор літальних апаратів Ігор Сікорський. Крім того, на території маєтку розводили породистих коней.

На сьогодні за станом палацу стежить місцевий ентузіаст історик Тарас Коновалов. На сторінці Facebook він показує, як проводить екскурсії для охочих, як збирає гроші на ремонт, як організовує толоки для того, щоб повернути палац до попереднього стану.

Зазначимо, 25 серпня Фокус підготував інформацію про історію створення української держави. Зокрема, у статті згадували про князя Володимира, Пилипа Орлика, Павла Скоропадського.

Нагадуємо, у березні 2023 року у власність держави повернулась ще одна історична пам'ятка: УПЦ МП втратила "Лавру", яка повернулась під опіку Мінкульту.