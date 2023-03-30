УПЦ должна съехать: "Киево-Печерская лавра перешла государству", — Минкульт

Священники УПЦ МП пытались через суд запретить национальному заповеднику пользоваться имуществом монастыря, который он им же и передал.

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Правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины от 11 июля 2013 г. о бесплатной передаче зданий и имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в пользование Украинской православной церкви. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Также Ткаченко сообщил ранее, что суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви (Московского патриархата) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по отказу от дальнейшего бесплатного пользования культовыми зданиями и другим имуществом, которое является государственной собственностью.

Текст определения Киевского городского хозяйственного суда от 28 марта 2023 года гласит: "В удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужского монастыря/Украинской Православной Церкви об обеспечении иска по делу № 910/4552/23 отказать".

Определение вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные статьями 254-257 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

О чем был договор

Согласно мотивационным требованиям, изложенным в определении суда, между Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой Украинской Православной Церкви заключен Договор №2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Что требовала Украинская православная церковь

28 апреля Киево-печерская лавра УПЦ обратилась в суд с требованием признать недействительным односторонний отказ Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" от Договора № 2, упомянутого выше.

При этом вместе с исковым заявлением УПЦ просила суд "принять меры обеспечения иска путем запрета государственному учреждению Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" пользоваться имуществом, которое тот передал по договору УПЦ в 2013 году.

"Выселение" УПЦ из Киево-Печерской лавры

30 марта Министерство культуры и информационной политики подало заявление в полицию из-за того, что представители УПЦ МП заблокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры. Вместе с тем в полиции Киева открыли уголовное производство по факту препятствования журналисткой деятельности. Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора.

Как уже сообщалось, 30 марта в СМИ появилась информация, что комиссию Минкульта не пустили в Лавру. Комиссия Минкульта должна была сопровождать передачу государству корпусов на территории Лавры, которые были в пользовании УПЦ МП. Всего таких объектов 79. По данным журналистов, сторонники Московского патриархата, раздавали людям листовки, в которых было написано о "незаконности выселения монахов".

Также напомним, 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.