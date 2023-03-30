Комиссию Минкульта не пустили в Лавру: настоятель Павел грозил журналистам палкой (видео)

Священнослужители проводили богослужение, хотя должны были покинуть церковь и все помещения еще день назад. Наместник Лавры отличился оскорблениями в адрес представителей СМИ.

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Священники УПЦ МП 30 марта продолжают находиться на территории Киево-Печерской Лавры, комиссию Министерства культуры и информационной политики Украины не пускают в храм. Об этом сообщили корреспонденты агентства "УНИАН".

Священнослужители проводили в Лавре богослужение до 10:00 утра, прихожане УПЦ МП устраивали словесную перепалку с членами министерской комиссии.

Комиссия Минкульта должна сопровождать передачу государству корпусов на территории Лавры, которые были в пользовании УПЦ МП. Всего таких объектов 79.

Сторонники Московского патриархата, по данным "ТСН", раздавали людям листовки, в которых было написано о "незаконности выселения монахов".

Верующие прогоняли комиссию, крича им: "Долой из лавры, идите воевать".

Митрополит Павел грозил журналистам

Настоятель Лавры, митрополит Павел (Лебедь) сказал прихожанам, что комиссия якобы "ни в коем случае не может работать".

"Вы стоите тихо, смиренно, молитесь. Не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет никаких разрешений, нет никаких прав делать это. Почему? Потому что военное положение, они не должны разрывать никаких договоров", — объяснил он.

Митрополит Павел говорил прихожанам cтоять смиренно и молиться

После окончания полномасштабной войны с РФ только через 4 месяца комиссия может обратиться к священникам, добавил Павел.

Отдельное внимание он уделил журналистам, которые пришли освещать происходящее в храме.

"Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты. Уберись, пожалуйста, с глаз. Я не угрожаю, это ты угрожаешь", — обратился священнослужитель к представителям СМИ.

По его мнению, журналисты — "непонятно что за люди, они не знают ни культуры, ни поведения и Господь скоро воздаст и им, и их детям".

Напомним, что представители УПЦ МП должны были выехать из Киево-Печерской лавры еще 29 марта. В СНБО напоминали, что Киево-Печерская лавра – это государственный музей, поэтому его судьбу решают власти Украины.

Архимандрит Московского патриархата Антоний 29 марта убеждал монахов не переходить в Православную церковь Украины. Саму религиозную организацию он называл "волками в овечьей шкуре".