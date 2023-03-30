Комісію Мінкульту не пустили в Лавру: настоятель Павло погрожував журналістам ціпком (відео)

Священнослужителі проводили богослужіння, хоча мали покинути церкву та всі приміщення ще день тому. Намісник лаври відзначився образами в бік представників ЗМІ.

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Священики УПЦ МП 30 березня продовжують перебувати на території Києво-Печерської лаври, комісію Міністерства культури та інформаційної політики України не пускають до храму. Про це повідомили кореспонденти агентства "УНІАН".

Священнослужителі проводили в лаврі богослужіння до 10:00 ранку, парафіяни УПЦ МП влаштовували словесну суперечку з членами міністерської комісії.

Комісія Мінкульту має супроводжувати передачу державі корпусів на території лаври, які були в користуванні УПЦ МП. Усього таких об'єктів 79.

Прихильники Московського патріархату, за даними ТСН, роздавали людям листівки, де зазначалося про "незаконність виселення ченців".

Віряни проганяли комісію, кричачи їм: "Геть із лаври, йдіть воювати".

Митрополит Павло погрожував журналістам

Настоятель лаври, митрополит Павло (Лебідь) сказав парафіянам, що комісія нібито "в жодному разі не може працювати".

"Ви стоїте тихо, смиренно, моліться. Не може ні в якому разі жодна комісія працювати. У них немає жодних дозволів, немає жодних прав робити це. Чому? Тому що воєнний стан, вони не повинні розривати жодних договорів", — пояснив він.

Митрополит Павло говорив парафіянам стояти смиренно та молитися

Після закінчення повномасштабної війни з РФ лише за 4 місяці комісія може звернутися до священників, додав Павло.

Окрему увагу він приділив журналістам, які прийшли висвітлювати те, що відбувається у храмі.

"Я зараз візьму ціпок і поб'ю всі ваші фотоапарати. Заберись, будь ласка, з очей. Я не погрожую, це ти погрожуєш", — звернувся священнослужитель до представників ЗМІ.

На його думку, журналісти — "незрозуміло, що за люди, вони не знають ні культури, ні поведінки, а Господь скоро відплатить і їм, і їхнім дітям".

Нагадаємо, що представники УПЦ МП мали виїхати з Києво-Печерської лаври ще 29 березня. У РНБО нагадували, що Києво-Печерська лавра – це державний музей, тому його долю вирішує влада України.

Архімандрит Московського патріархату Антоній 29 березня переконував ченців не переходити до Православної церкви України. Саму релігійну організацію він називав "вовками в овечій шкурі".