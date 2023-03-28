Волки в овечьей шкуре. Священник УПЦ МП призвал монахов не переходить в ПЦУ (видео)

Священнослужитель УПЦ МП сравнил служителей Православной церкви Украины с "волками в овечьей шкуре". Он вспомнил библейскую притчу, объясняя, почему не нужно переходить в ПЦУ.

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Архимандрит Московского патриархата Антоний считает, что не стоит верующим переходить в Православную церковь Украины. Видео опубликовала УПЦ Московского патриархата в Facebook.

Ему задали вопрос, почему монахи отказываются переходить в ПЦУ. Архимандрит Антоний в ответ припомнил библейскую историю. Он сравнил религиозную ситуацию в Украине с притчей, в которой говорится об Иисусе, спустившемся из пустыни, а сатана стал его соблазнять.

"Христос не поддался", – отметил он.

Антоний отметил, что монахи монастыря во главе с наместником и в дальнейшем будут верны своему предстоятелю Онуфрию. В ПЦУ они переходить не намерены.

Священнослужитель не остановился в речи на этом. Архимандрит снова вспомнил евангельские слова: "бойтесь волков, которые приходят в овечьей шкуре, потому что они расшатят стадо, и стадо погибнет".

В комментариях фолловеры предположили, что архимандрит Антоний намекнул на священников ПЦУ, выразив сравнение с "волками", а своих верующих сравнил со "стадом". Служители Московской церкви активно выступают против того, чтобы терять влияние на украинское общество из-за религии.

Предстоятель ПЦУ Епифаний во время службы в Киево-Печерской лавре получение разрешения на аренду от исторического заповедника назвал победой. Он призвал монахов Московского патриархата присоединяться к Православной церкви Украины.

Напомним, 27 марта издание "Главком" опубликовало видео, на котором будто митрополит Павел (Петр Лебедь), наместник Киево-Печерской Лавры ПЦУ, пытался пройти процедуру оформления загранпаспорта. Его увидели в паспортном сервисном центре на станции метро Харьковская в Киеве.

Также, 27 марта издание "Радио Свобода" сообщило, что на территории Киево-Печерской лавры со стен начали пропадать иконы. Некоторые священники УПЦ МП заявили, что намерены вывозить из заповедника все, кроме мощей.