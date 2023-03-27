Митрополита УПЦ МП Павла застали во время оформления загранпаспорта, — СМИ (видео)

По информации журналистов, митрополита УПЦ МП заметили в паспортном сервисе, расположенном на станции метро "Харьковская". Однако увидев камеру, священнослужитель поспешил покинуть здание.

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В понедельник, 27 марта в сети появилось видео, на котором наместник Киево-Печерской Лавры православной церкви Московского патриархата митрополит Павел (Петр Лебедь) был замечен во время процедуры оформления загранпаспорта. Видео опубликовало сегодня издание "Главком".

Издание сообщает, что митрополит был замечен в паспортном сервисном центре на станции метро "Харьковская" в Киеве.

На видео видно, что как только на бывшего настоятеля лавры направили камеру, Павел растерянно развел руками. При этом сопровождавшая его девушка (по всей видимости сотрудница паспортного сервиса) сказала своей коллеге в кабинке для подачи документов, что нужен загранпаспорт.

Издание сообщает, что после он поспешил покинуть помещение.

Что происходило сегодня в Киево-Печерской лавре

В этот же день, 27 марта стало известно, что в Киево-Печерской лавре со стен начали пропадать иконы.

Некоторые священники УПЦ МП заявили, что будут вывозить с территории заповедника все, кроме мощей. Многие воздержались от комментариев.

Это связано с тем, что заповедник расторгает договор с УПЦ МП с 29 марта 2023 года, что обязывает всех монахов Московского патриархата покинуть помещение до указанной даты.

Выселение священников УПЦ МП из Лавры: как все начиналось

12 ноября священник Православной церкви Украины Михаил Омелян опубликовал видео, на котором запечатлено, как в украинском храме, расположенном на территории Киево-Печерской лавры, звучит русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице".

В том же месяце настоятель лавры епископ Павел сообщил, что священника, который вел молебен, уже отстранили, а сообщения о том, что в украинской святыне якобы молятся об РФ не соответствуют действительности.

В декабре 2022 года сотрудники СБУ сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре пели песню о "пробуждении Матушки-Руси". Один из священников, с ведома которого проходило пророссийские богослужение, получил подозрение.

Также в конце 2022 года сотрудники СБУ начали проводить обыски в ряде епархий УПЦ МП в разных областях Украины. В ходе обысков и расследований в ряде соборов и монастырей было обнаружено много валюты, порнографии, пропагандистской литературы и т.д.

19 января 2023 года в Раде был зарегистрирован законопроект о запрете деятельности УПЦ МП за связи с Россией.

10 марта украинский Минкульт заявил о необходимости для представителей УПЦ МП покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта. Договор с религиозной организацией расторгли из-за нарушения условий пользования государственным имуществом.

22 марта митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) заявил, что монахи отказываются выселяться с территории лавры, поскольку "за 35 лет сумели упорядочить жизнь обители и паломников".