СБУ во время обыска епархии УПЦ МП на Буковине нашла детскую порнографию, – СМИ

По информации журналистов, ролики были не загружены из сети, а сняты на видеокамеру. Обнаруженную во время обыска технику с порноматериалами забрали на экспертизу, чтобы установить круг причастных к преступлению лиц.

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Служба безопасности Украины в Черновицкой области во время обысков в помещениях епархиального управления Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП) обнаружила порнографические материалы с участием детей, которые, по предварительным данным, не были загружены из сети интернет, а сняты на видеокамеру. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание LB.

По данным, полученным журналистами, речь идет о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко) и секретаре архимандрита Никите (Сторожуке).

После обысков СБУ внесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство № 22022260000000116 в отношении "неустановленных лиц" Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП), в действиях которых имеются признаки преступления 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

Техника изъята и отправлена на компьютерно-техническую экспертизу в рамках досудебного расследования. После изучения материалов следствие установит лиц, причастных к этому преступлению.

В течение последней недели сотрудники СБУ провели обыски на объектах УПЦ (МП), которые находятся в Закарпатской, Ровненской и Житомирской областях. Силовики обнаружили склады, где хранилась прокремлевская литература, нацистская символика, "учение о сатанизме" и тексты молитв за московского патриарха Кирилла (Гундяева).

Более того, в Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии ОПЗЖ и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины, а также пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов.

[ + – ] Во время обысков силовики нашли запрещенную литературу Фото: СБУ

Напомним, 1 декабря был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Она официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины.

В свою очередь министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Киево-Печерскую Лавру на сегодняшний момент не готовят к передаче Православной Церкви Украины. По словам чиновника, регистрация нового юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" автоматически не создает новых имущественных прав.