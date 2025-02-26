Называл Украину "вымышленной": в Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты, детали

Ультраправый кандидат в президенты Келин Джорджеску обвинил власти в стремлении "сфабриковать доказательства" и не допустить его к выборам.

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Кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску задержали правоохранители. Его машину остановили на дороге, после чего политика повезли на допрос в Генеральную прокуратуру. Сообщение об этом опубликовано 26 февраля в его официальном аккаунте в сети X (ранее — Twitter).

"Сегодня Келин Джорджеску должен был подать свою кандидатуру на должность нового президента. Буквально 10 минут назад система остановила его на дороге и повезла на допрос в Генпрокуратуру! Где сейчас демократия, где те партнеры, которые должны защищать демократию?", — говорится в сообщении официального аккаунта политика в X.

Келина Джорджеску задержали и отправили на допрос в Генпрокуратуру Фото: Скриншот

Около 13:15 26 февраля Келин Джорджеску прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в сопровождении правоохранителей, сообщает румынская служба "Радио Свобода".

В заявлении прокуратуры при Высшем суде кассации и правосудия Румынии отмечается, что прокуроры 26 февраля провели 47 обысков в уездах Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж из-за публичных подстрекательств, основания фашистской организации и ложных заявлений относительно источников финансирования избирательной кампании, а также действий против конституционного строя. Имена причастных лиц не называются.

По словам румынских журналистов, многочисленные судебные источники говорят, что следственные действия направлены против группы, которую возглавляет бывший лидер румынских наемников в Африке Горациу Потра. Сообщается, что он является близким соратником Кэлина Джорджеску.

Сам Келин Джорджеску в заметке на Facebook обвинил румынские власти в стремлении "сфабриковать доказательства" для "оправдания фальсификации выборов" и блокирования его кандидатуры на пост президента.

Что известно о Келине Джорджеску

Ультраправый российский политик Келин Джорджеску выдвигался на президентские выборы в Румынии как независимый кандидат. В ноябре 2024 года во время первого тура он набрал необходимое количество голосов и вышел во второй, который должен был состояться 8 декабря. Однако Конституционный суд Румынии 6 декабря отменил результаты первого тура из-за скандала: выяснилось, что на избирательный процесс беспрецедентно влияла Россия, продвигая кандидатуру Джорджеску с помощью скоординированной онлайн-кампании. Румынское правительство назначило новую дату первого тура президентских выборов — 4 мая 2025 года.

В интервью информагентству Reuters 4 декабря Джорджеску заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через румынский порт в Черном море, а издание BBC 6 декабря писало, что политик обещал прекратить помощь Украине в случае своей победы на президентских выборах. Также он назвал Владимира Путина "патриотом и лидером", хотя потом добавил, что он "не фанат".

В интервью 29 января кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленной страной" и заявил, что уверен в неизбежности ее раздела между соседними государствами после завершения войны с Россией. Он считает, что Румыния может претендовать на Северную Буковину, Буджак на юге Бессарабии и Северный Мармарош в Закарпатской области.

31 января СМИ сообщали, что Келин Джорджеску назвал президента Украины Владимира Зеленского "полудиктатором". Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, ответил, что румынский кандидат в президенты имеет целью втянуть Украину в "какое-то дипломатическое и информационное противостояние с Румынией".