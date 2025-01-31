"Проблема с полудиктаторами": румынский политик оскорбил Зеленского — в Киеве отреагировали

Кэлин Джорджеску заявил о проблемах с коррупцией в Киеве. А потом сообщил, что Румыния может претендовать на часть украинских территорий.

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Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску после недавних антиукраинских заявлений, когда он назвал Украину "вымышленным государством", снова выступил со скандальными заявлениями, назвав президента Украины Владимира Зеленского "полудиктатором". Об этом сообщает Digi24.

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску вновь заговорил о "румынских территориях в Украине" и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, которого он называет "полудиктатором". Хотя российский президент Владимир Путин начал войну против Украины, Джорджеску обвиняет политиков в Киеве в "разжигании конфликта", который привел к "дестабилизации экономики Европы".

"Я испытываю сочувствие и уважение к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших домов для наших соседей. Однако у меня есть проблема с коррупцией и лживым отношением политиков, в том числе и в Киеве. Да, это правда. Я хотел бы спросить у МИД Украины, сколько случаев коррупции на высоком уровне было зафиксировано в Украине с начала войны? Сколько европейских денег было ими украдено в ходе европейской и, по сути, румынской попытки помочь Украине?", — заявил румынский политик и продолжил свою мысль, заявив, что "о землях можно договориться, но жизнь обсуждению не подлежит".

"У меня также есть проблема с полудиктаторами, которые ставят свои собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Вот почему я спрашиваю: почему Зеленский, как и Йоханнис (президент Румынии – ред.), не допускают свободных выборов? Разве они не боятся? Сколько семей отправили своих детей воевать в ад боевых действий в Украине и не вернулись? Сколько раз Зеленский просил о диалоге, прежде чем попросить об оружии? Никогда. Так что да, признаю, у меня есть проблема с таким его отношением. Его целью должна была стать прежде всего защита своего народа", — сказал Кэлин Джордеску.

И он попытался объяснить, почему, по его мнению, "Украина — это вымышленное государство" . При этом он настаивает, что в войне, развязанной Путиным, виноваты политики в Киеве. Джорджеску заявил, что "Украина — государство, созданное по воле великих держав" и привел в пример Германию, которая "преобразилась в 1989 году с падением стены", назвав это историческим "фактом".

Политик также вновь заговорил о "румынских территориях в Украине" и высмеял реакцию украинского МИДа, обвинившего его в "наличии хозяев в Москве". Джорджеску сообщил, что он "рад видеть бурную реакцию украинского МИДа", поскольку это якобы означает, что дипломаты в Киеве также почувствовали, как "звучит заявление, вызывающее национальное разочарование".

Реакция Украины на заявления Кэлина Джорджеску

На заявления румынского политика отреагировал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. Он заявил, что цель румынского политика Кэлина Джорджеску – плодить заявления о "распределении Украины" и втянуть Украину в "какое-то дипломатическое и информационное противостояние с Румынией".

Пост главы ЦПД Андрея Коваленко Фото: Скриншот

"Этого не будет, конечно. Россияне бы очень этого хотели, но мнение таких как Джорджеску – это ничто, обычная провокация", — написал Коваленко в своем посте. И отметил, что поддержка таких заявлений и политиков лишь усиливает актуальность темы распределения России, и поддержку национальных образований на пока еще территории России.

"Это необходимо в интересах безопасности Европы и всех европейских стран", — резюмировал глава ЦПД.

Напомним, в предыдущем выступлении Кэлин Джорджеску поддержал риторику российской пропаганды и заявил, что "Украина — это выдуманное государство". Он заявил, что "границы обязательно изменятся" и что Румыния может претендовать на часть украинских территорий.