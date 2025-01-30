Кандидат в президенты Румынии назвал Украину "вымышленной страной" и намекнул на ее раздел (видео)

Румынский политик Келин Джорджеску уверен в неминуемом разделе Украины. По его словам, Румыния будет претендовать на западные территории: Северную Буковину и Буджак.

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Румынский политик, кандидат в президенты Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством", ее раздел между соседними государствами — неотвратим. Об этом он сказал в интервью с журналистом Ионом Кристой.

Джорджеску считает, что раздел Украины неминуем

Джорджеску во время беседы затронул тему неминуемого раздела мира. По его словам, данную политику сейчас проводит Белый дом. В этом контексте следует ждать раздела территории Украины после окончания большой войны с Россией и Румыния получит свою выгоду.

"Мир меняется, границы меняются. Если границы изменятся, то где будем мы? У нас интерес к Северной Буковине [включает Черновицкую область Украины], есть также Буджак [историческая область на юге Бессарабии, южная часть междуречья Дуная и Днестра] и Северный Мармарош [районы Закарпатской области Украины], правильно? Есть еще венгры. Львов останется с поляками, и Малороссия", — заявил политик.

Джорджеску добавил, что раздел Украины будет и вероятность этому — 100%, так как у страны якобы нет другого пути.

"Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — вымышленное государство. Это Украинская ССР", — заключил он.

Чем прославился Келин Джорджеску?

Келин Джорджеску является кандидатом в президенты Румынии, на выборах в ноябре 2024 года он выдвигался как независимый кандидат. В первом туре он набрал нужные для победы голоса и вышел во второй, запланированный на 8 декабря. Его конкурентом стала оппозиционер Елена Ласкони, лидер "Союза спасения Румынии".

Конституционный суд Румынии 6 декабря прошлого года перезапустил президентские выборы из-за скандала вокруг кампании Джорджеску. Такое решение приняли из-за публикации рассекреченных документов Высшего совета национальной обороны. Выяснилось, что Россия беспрецедентно вмешивалась в избирательный процесс.

Джорджеску уже отмечался заявлениями не в пользу Украины. Ранее он обещал, что после победы на президентских выборах запретит экспорт зерна из Украины через Румынию, а также прекратит потоки военной помощи.

"Забота румынского народа — быть счастливым. Они не могут быть счастливы, тратя деньги на другие вещи", — подчеркивал он.

Джорджеску называл президента России Владимира Путина "патриотом и лидером" и отрицал факт большой войны в Украине. Румыния, по его словам, заинтересована только в достижении мира на своей границе.

Напомним, во время атаки ВС РФ по Украине в ночь на 17 января обломки российских ударных беспилотников упали в двух местах на территории Румынии.

В декабре прошлого года румынские полицейские задержали 20 вооруженных пророссийских наемников. Мужчины хотели устроить беспорядки в Бухаресте.