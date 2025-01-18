РФ атаковала Украину: два российских дрона упали на территории государства НАТО, что известно

В Минобороны Румынии рассказали, где нашли обломки российских беспилотников и осудили атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

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Румынские военные и правоохранители после обследования приграничной территории идентифицировали два места с обломками российских беспилотников после атаки России по Украине в ночь на 17 января. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, которая является членом НАТО.

"Межинституциональная команда завершила исследования, проведенные 17 января в приграничном районе округа Тульча после атак дронов в течение ночи по гражданским целям и портовой инфраструктуре в Украине. После полевых обысков было обнаружено две области, где упали беспилотники российского происхождения типа Geran1/2", — говорится в сообщении.

Одно место падения расположено между населенными пунктами Чаталкиой (уезд Тулча) и Тудор-Владимиреску (уезд Ботошани), а второе — к югу от Килия-Веке (уезд Тулча).

"Удар обломков беспилотника не задел элементов инфраструктуры и о материальном ущербе не сообщалось", — подчеркнули в Минобороны Румынии.

Там также осудили российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, которые являются "неоправданными и противоречат нормам международного права".

Напомним, днем, 17 января, ВС РФ нанесли два удара баллистическими ракетами по городу Кривой Рог.

15 января российская армия запустила 40 ракет по целям в Украине.