РФ бомбит Украину "шахедами": что известно о вражеской атаке

Мониторы насчитали по меньшей мере 12 "шахедов", которые летели в разных направлениях. Опасность объявлялась и для жителей Киева.

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К вечеру 17 января российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных беспилотников типа "шахед". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В частности вражеские БпЛА летели в сторону Кременчуга, Харькова, Сум, Полтавы, Днепра и Херсона.

А уже в 23:42 ПС ВСУ сообщили, что угроза применения ударных дронов распространяется и на Киевскую область.

Последнее обновление по движению российских "шахедов" выглядело следующим образом:

БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс — северный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс — западный;

БпЛА на границе Кировоградщины и Николаевщины, курс — западный/северо-западный;

БпЛА в центре и на юго-западе Днепропетровщины, курс — северный/юго-западный;

БпЛА на юго-востоке Николаевщины, курс — юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Одесской области, курс — западный;

БпЛА на Черниговщине, курс — юго-западный/западный/юго-восточный;

БпЛА на севере Киевской области, курс — южный.

Одновременно мониторинговый телеграмм-канал насчитал не менее 12 "шахедов", которые находились в небе над территорией Украины.

Уже после полуночи Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для столицы Украины.

"Внимание! г. Киев! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с севера и с востока", — говорилось в сообщении.

Карта тревог 18 января Фото: Скриншот

Напомним, днем, 17 января, ВС РФ нанесли два удара баллистическими ракетами по городу Кривой Рог.

15 января российская армия запустила 40 ракет по целям в Украине.