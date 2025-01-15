Россия выпустила по Украине более 40 ракет: Зеленский рассказал подробности утренней атаки

Российские войска в середине зимы хотели поразить газовую инфраструктуру и энергетические объекты Украины. Слаженная работа подразделений ПВО помешала планам врага, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Российская армия запустила 15 января 40 ракет по целям в Украине, украинские средства ПВО уничтожили по меньшей мере 30 из них. Об этом написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"Очередной массированный удар. Середина зимы, мишень для россиян неизменна: наша энергетика", — указал он.

Кроме ракет, ВС РФ за ночь 15 января запустили по Украине более 70 ударных дронов. Целями россиян, по данным главы государства, была газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь украинцев. Работа подразделений ПВО позволила сохранить работу энергетической системы.

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно нуждается в усилении возможностей воздушного щита. Западные партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и встречах в формате "Рамштайн" давали обещания, но до сих пор они не реализованы полностью.

"Говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и против ракет, которые могут стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины. Это тоже реалистично и нужно выполнить", — заметил глава государства.

В заключении Зеленский отметил, что именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и демократический мир останавливать войны надежно и надолго.

Фокус ранее подробно описывал последствия утренней атаки оккупантов. ВС РФ задействовали в атаке стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и запускали с Черного моря ракеты "Калибр".

Польские ВВС вынуждены были поднимать в небо свою авиацию из-за российских ударов. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в состояние наивысшей готовности.