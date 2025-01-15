Росія випустила по Україні понад 40 ракет: Зеленський розповів подробиці ранкової атаки

Російські війська в середині зими хотіли вразити газову інфраструктуру та енергетичні об'єкти України. Злагоджена робота підрозділів ППО завадила планам ворога, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Російська армія запустила 15 січня 40 ракет по цілях в Україні, українські засоби ППО знищили щонайменше 30 із них. Про це написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Черговий масований удар. Середина зими, мішень для росіян незмінна: наша енергетика", — зазначив він.

Крім ракет, ЗС РФ за ніч 15 січня запустили по Україні понад 70 ударних дронів. Цілями росіян, за даними глави держави, була газова інфраструктура та енергетичні об'єкти, що забезпечують нормальне життя українців. Робота підрозділів ППО дозволила зберегти роботу енергетичної системи.

Зеленський підкреслив, що Україна постійно потребує посилення можливостей повітряного щита. Західні партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та зустрічах у форматі "Рамштайн" давали обіцянки, але й досі вони не реалізовані повністю.

"Говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та проти ракет, які можуть стати однією з дієвих гарантій безпеки для України. Це теж реалістично і потрібно виконати", — зауважив глава держави.

Насамкінець Зеленський наголосив, що саме зараз захистом України з'ясовується, чи здатна Європа і демократичний світ зупиняти війни надійно і надовго.

Фокус раніше докладно описував наслідки ранкової атаки окупантів. ЗС РФ задіяли в атаці стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і запускали з Чорного моря ракети "Калібр".

Польські ВПС змушені були піднімати в небо свою авіацію через російські удари. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привели в стан найвищої готовності.